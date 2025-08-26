Social Românii, puși cu forța la muncă de ideologia ecologistă







De la începutul anului 2025, românii au fost obligați să returneze aproximativ trei miliarde de ambalaje prin Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), potrivit datelor furnizate de RetuRO, compania care administrează sistemul. În urma procesului de colectare, circa 215.000 de tone de ambalaje au fost predate către reciclatori.

Luna iulie a înregistrat cel mai ridicat nivel de returnare de până acum, cu peste 580 de milioane de ambalaje colectate. Această cantitate reprezintă 79% din ambalajele puse pe piață în aceeași perioadă, fiind un record de la lansarea oficială a SGR, în noiembrie 2023.

RetuRO, compania responsabilă cu gestionarea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), informează că de la începutul anului și până în prezent au fost returnate aproximativ trei miliarde de ambalaje marcate cu garanție. În aceeași perioadă, operatorul a livrat către reciclatori o cantitate totală de 215.000 de tone de ambalaje.

Conform comunicatului emis de RetuRO, luna iulie a adus un record în ceea ce privește colectarea, fiind înregistrate peste 580 de milioane de ambalaje returnate – cea mai mare cantitate lunară de la lansarea oficială a sistemului în noiembrie 2023.

Sistemul de Garanţie-Returnare a atins o rată de colectare de 79% în primele șapte luni ale anului, potrivit datelor transmise de RetuRO. Acest progres evidențiază contribuția semnificativă a mecanismului la promovarea unei economii circulare în România, susținând implicarea activă a populației în protejarea mediului.

RetuRO, entitatea responsabilă cu administrarea SGR, funcționează după un model non-profit. Astfel, orice venit obținut din activitatea de colectare a ambalajelor este direcționat integral către extinderea și îmbunătățirea sistemului de returnare, conform principiilor asumate încă de la lansarea platformei, în urmă cu aproape doi ani.

Compania a fost înființată prin colaborarea a trei entități private și a unei instituții publice. Structura acționariatului este compusă din Asociația Berarii României pentru Mediu și Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate, fiecare deținând câte 30% din capital, Asociația Retailerilor pentru Mediu cu o participație de 20%, și statul român, reprezentat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care deține restul de 20%.

Activitatea companiei este susținută integral prin fonduri private, având ca principal obiectiv monitorizarea și asigurarea transparenței în ceea ce privește cantitățile de ambalaje pentru băuturi introduse pe piață și ulterior returnate de consumatori.

Prin această activitate, compania contribuie la atingerea obiectivelor naționale de reciclare stabilite la nivel european, sprijinind totodată eforturile României în direcția unei dezvoltări durabile și a unei gestionări eficiente a deșeurilor de ambalaje.