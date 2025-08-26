International Soția unui cunoscut fotbalist, victima unui jaf. Mașina, spartă de doi români







O zi de cumpărături s-a încheiat cu un incident neplăcut pentru Thamyrys Reinoso De Lima, soția fotbalistului Junior Messias, jucător la Genoa și fost sportiv al echipei AC Milan. Miercuri, la prânz, în cartierul Balduina din Roma, tânăra a descoperit că mașina ei fusese spartă și că bunurile personale i-au fost furate, potrivit Il Messaggero.

Doi tineri români, de 22 și 23 de ani, au profitat de momentul în care soția fotbalistului Junior Messias și-a parcat Mercedesul pe via degli Ammiragli și au intrat forțat în mașină. În interior se aflau bani, acte, carduri bancare, un iPad și o geantă Louis Vuitton, toate dispărând în câteva clipe.

Spargerea a atras atenția trecătorilor, iar victima, care tocmai ieșise dintr-un magazin, a observat imediat ce s-a întâmplat și a sunat la 112.

Carabinierii din Balduina au ajuns în câteva minute la locul incidentului și au pornit pe urmele suspecților.

Cei doi, convinși că nu fuseseră văzuți, au încercat să jefuiască și alte autoturisme din zonă. Polițiștii i-au surprins chiar în momentul în care încercau să spargă geamul unei alte mașini, având asupra lor bunurile furate anterior.

Înconjurați de echipajele de intervenție, cei doi tineri au recunoscut faptele și au returnat bunurile furate. Printre acestea se aflau și obiectele personale ale soției lui Messias, care au fost recuperate.

Deși au cooperat în final, românii nu au evitat răspunderea legală. Ei au fost duși direct în fața instanței și judecați în regim de urgență.

Potrivit publicației Il Messaggero, judecătorul a dispus eliberarea celor doi sub control judiciar, cu obligația de a se prezenta zilnic la semnătura autorităților. Cazul a stârnit reacții puternice, atât pentru că victima este soția unui sportiv cunoscut, cât și pentru faptul că suspecții au fost prinși chiar în momentul în care pregăteau un nou furt în aceeași zonă.