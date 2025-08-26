Monden Celebru cântăreț din SUA, inculpat după ce s-a plimbat dezbrăcat pe străzile din Los Angeles







Rapperul Lil Nas X a fost inculpat luni pentru agresarea polițiștilor care au încercat să-l aresteze săptămâna trecută, după ce acesta a fost surprins plimbându-se dezbrăcat pe străzile din Los Angeles, potrivit AFP.

O filmare publicată săptămâna trecută îl arăta pe artistul de 26 de ani plimbându-se pe stradă îmbrăcat doar cu un slip alb și cizme de cowboy. Noi imagini, publicate de site-ul TMZ, îl prezintă însă complet dezbrăcat.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Poliției din Los Angeles, „un bărbat nud mergea pe stradă” în jurul orei locale 6.00 (16.00, ora României), moment în care agenții l-au reținut, fără să confirme identitatea acestuia.

Poliția, suspectând o posibilă supradoză, l-a dus la spital, unde a petrecut câteva ore înainte de a fi dus la închisoare. După trei zile petrecute în închisoare, a fost eliberat pe o cauțiune în valoare de 75.000 de dolari, cu condiția să urmeze un program de dezintoxicare, potrivit apnews.com.

Plângerea penală depusă luni la tribunal are puține detalii, dar precizează că rapperul „a folosit ilegal forța și violența și a provocat răni” celor trei ofițeri, despre care „ar fi trebuit să știe că erau agenți de ordine aflați în serviciu”.

Înregistrarea video apărută săptămâna trecută a devenit virală online. În secvențe, Lil Nas X se mișcă provocator și îi spune șoferului care îl filmează „hai, iubite!”, continuând cu „să nu întârzii la petrecere astă seară”.

🚨ALERTE | Lil Nas X transforme L.A. en défilé de mode à 4h du mat' : slip🩲, bottes 👢et cône de signalisation en guise de chapeau ! Hospitalisé pour suspicion d'overdose, il assure toujours le show !. (TMZ)#OldTownRoad #lilnasx pic.twitter.com/waUnghgeBG — Le Fil Express (@LeFilExpress) August 21, 2025

Cunoscut pentru ținutele sale extravagante, Lil Nas X s-a făcut remarcat rapid în industria rap.

Duetul cu cântărețul country Billy Ray Cyrus, „Old Town Road”, a devenit un hit mondial. În Statele Unite, piesa a obținut de 15 ori discul de platină și a fost, până de curând, cel mai certificat cântec din toate timpurile de către Recording Industry Association of America (RIAA).