Monden Baba beată moartă, chirurgul amețit și Miliția. O întâmplare din spital, de pe vremea comunismului







București, sfârșitul anilor ’80. Pe vremea bunicii. Un chirurg cu reputație de „mânaci” — carte puțină, mână sigură — ajunge eroul unei nopți. În care birocrația comunistă, improvizația medicală și norocul chior se ciocnesc în sala de operație. Un plan perfect se dovedește a fi calea sigură spre închisoare. O povestește, cu talentul său inconfundabil, chirurgul Florin Chirculescu.

După miezul nopții, medicul lovește un stâlp cu Dacia lui. Nicio victimă, mașina praf. Patrula de Miliție apare, „fiola” e scoasă din borsetă, iar rezultatul iese prost. Chirurgul face scandal, contestă testul, cere probă de sânge „la spital, cum e legal”. Milițienii acceptă și îl urcă în mașină, epava rămâne pe marginea drumului.

Ajunși la spital, doctorul — cunoscut în blocul operator pentru o zicală licențioasă cu „mașina Singer” care îi lăuda dexteritatea — face rost, printr-o combinație de tupeu și vechi prietenii, de o „probă” luată nu de la el, ci „de la un pacient, oricare”. Așa că o seringă pleacă spre sala mare, unde se operează de urgență o bătrână cu ulcer perforat.

Se recoltează sânge „din mers”, proba pleacă la laborator cu eticheta corectă, dar cu persoana greșită.

După câteva minute, telefonul sună isteric în sala de operație. — „Nu trimiteți proba la Miliție! Și spuneți-le chirurgilor că pacienta e beată moartă!”, răcnește laboranta.

Pe hârtie: alcoolemie 6,3‰, peste pragul considerat letal. Anestezista oftează printre aparate: „Ei, de-asta înghite anestezicul ca un cal…” Un secund murmură: „Am simțit noi un miros… A băut pe stomacul gol, dom’le. Mațele-i înoată în țuică.” Florin Chirculescu, povestitor, zâmbește în scris.

Operația merge înainte. Bătrâna scapă. E scoasă din sala mare înfășurată în pături, cu ficatul — zic medicii — „țapăn ca o bute”. Va ieși din spital pe picioarele ei și, spun asistentele, nu va mai chefui ca înainte.

Între timp, în camera de gardă, chirurgul își așteaptă „rezultatul” cu o siguranță ieșită din comun. Doar că panica din laborator schimbă planul! Proba nu mai pleacă nicăieri. Milițienii se uită la ceas, bombăne, notează un proces-verbal confuz și, fără hârtia salvatoare, se retrag.

Medicul scapă. Cum anume, n-a mai apucat nimeni să pună pe hârtie. Cert e că dacă sângele bătrânei ajungea la Miliție, cu alcoolemia aceea astronomică trecută pe buletin, chirurgul intra direct la pușcărie.

Într-o singură noapte s-au întâlnit toate “găurile” sistemului. Reflexul de a „aranja”, controalele cu „fiola”, spitalele care țineau loc de tribunal și laboratorul care, din întâmplare, a salvat pe toată lumea.

Bătrâna a trăit; chirurgul a continuat să opereze. Iar Miliția a plecat fără „dovada” pe care o căuta.