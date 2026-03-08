Noi tipuri de recipiente intră în SGR. Ce sticle vor putea fi returnate pentru 50 de bani

Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) ar putea fi extins în următorii ani pentru a include tipuri noi de recipiente, potrivit unui proiect legislativ care a fost aprobat deja de Senat.

Dacă inițiativa va primi votul final și în Camera Deputaților, românii ar putea primi garanția de 50 de bani și pentru ambalaje utilizate la produse precum oțetul, borșul sau apa distilată.

Proiectul de lege prevede că aceste recipiente vor intra în sistem începând cu anul 2028, măsura fiind justificată de inițiatori prin necesitatea alinierii legislației naționale la obiectivele europene privind economia circulară și reciclarea ambalajelor.

Inițiativa legislativă prevede extinderea Sistemului de Garanție-Returnare pentru ambalaje care, în prezent, nu fac parte din schema de colectare. Printre acestea se numără sticlele folosite pentru produse precum oțetul, borșul sau apa distilată.

Potrivit proiectului, includerea acestor recipiente în SGR ar urma să se aplice de la începutul anului 2028.

Textul proiectului menționează clar momentul intrării în vigoare a noilor prevederi:

„Începând cu data de 1 ianuarie 2028, sistemul de garanţie-returnare prevăzut la alin.(5) se va aplica şi pentru ambalajele primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională oţetul, borşul şi apa distilată”.

În prezent, Sistemul de Garanție-Returnare se aplică în principal pentru ambalajele de băuturi, iar consumatorii primesc o garanție de 50 de bani pentru fiecare recipient returnat în punctele speciale de colectare.

Proiectul legislativ introduce și obligații pentru producători și comercianți în ceea ce privește etichetarea ambalajelor care vor face parte din sistem.

Conform inițiativei, de la aceeași dată, produsele care nu sunt marcate corespunzător nu vor mai putea fi comercializate.

Documentul prevede că: „este interzisă introducerea pe piaţă a produselor ambalate în ambalajele nereutilizabile prevăzute la alin.(5) şi care nu sunt inscripţionate potrivit dispoziţiilor art.24 din Hotărârea Guvernului nr.1074/2021 privind stabilirea sistemului de garanţie-returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile”.

Totuși, proiectul menționează că produsele care se află deja în stoc la data intrării în vigoare a noilor reguli vor putea fi comercializate în continuare.

Inițiatorii proiectului susțin că extinderea Sistemului de Garanție-Returnare este necesară pentru consolidarea economiei circulare și pentru creșterea nivelului de reciclare în România.

Potrivit expunerii de motive, măsura urmărește reducerea utilizării ambalajelor de unică folosință și creșterea ratelor de colectare și reciclare. În același timp, autorii proiectului afirmă că sistemul poate funcționa folosind infrastructura existentă.

De asemenea, aceștia precizează că propunerea legislativă introduce mecanisme care să permită urmărirea traseului ambalajelor în sistem, de la momentul introducerii pe piață până la reciclare sau reutilizare.

Inițiatorii mai arată că extinderea sistemului „se realizează în cadrul infrastructurii operaţionale existente, fără a necesita structuri administrative noi sau costuri suplimentare semnificative”.

Datele publicate în luna februarie arată că Sistemul de Garanție-Returnare a colectat un număr semnificativ de ambalaje de la lansarea programului în România.

Conform informațiilor citate de Antena 3, până în prezent au fost colectate peste 8,9 miliarde de ambalaje, iar către reciclatori au ajuns peste 647.000 de tone de materiale.

Statisticile indică și o creștere a volumului de ambalaje returnate. În luna ianuarie 2026, aproximativ 356 de milioane de ambalaje au fost colectate, în timp ce pe piață au fost introduse aproximativ 330 de milioane.

Acest lucru a generat o rată de returnare de aproximativ 108%, potrivit datelor citate.