Ce drepturi ai la casierie și cum îți recuperezi garanția dacă aparatele SGR „înghit” banii sau îți resping bonul

Sistemul Garanție-Returnare (SGR) din România funcționează prin aplicații automate de colectare a ambalajelor goale, prin intermediul unor aparate numite RVM (Reverse Vending Machines). Scopul acestui sistem este să îți permită să recuperezi garanția de 50 de bani plătită la achiziția unei băuturi în ambalaj PET, sticlă sau metal atunci când returnezi recipientul gol.

Automatele SGR calculează automat garanția, cântăresc și identifică ambalajele eligibile și îți eliberează un bon pe care îl folosești ulterior pentru a primi banii sau un voucher.

În practică, însă, există situații în care aceste aparate par „să nu funcționeze”: bonul nu se tipărește corect, aparatul respinge bonul, identifică greșit ambalajele sau este pur și simplu plin și nu poate primi mai multe recipiente.

Iată ce trebuie să știe consumatorii și ce drepturi există dacă te confrunți cu astfel de situații.

Automatele de colectare SGR funcționează pe baza unor parametri tehnici foarte clari: ambalajul trebuie să fie marcat cu simbolul SGR, gol complet, intact, cu codul de bare lizibil și cu greutatea corectă. Dacă unul dintre acești parametri lipsește, aparatul poate refuza ambalajul și nu va emite bonul de returnare a garanției.

Aparatele pot refuza un ambalaj și dacă compartimentul intern este deja plin și nu mai are spațiu de colectare: în astfel de cazuri, sistemul tehnic nu poate depozita recipientul, iar aparatul nu procesează returnarea garanției.

Dacă aparatul SGR nu tipărește bonul, îl tipărește cu eroare sau îl „respinge” fără motiv evident, dreptul tău ca utilizator este să mergi direct la casieria magazinului unde ai folosit aparatul și să soliciți restituirea garanției pe cale manuală. Legislația și regulile operative ale Sistemului Garanție-Returnare prevăd exact această situație atunci când aparatul este defect, blocat sau nu funcționează corect pentru o perioadă mai lungă.

Conform cadrului de implementare, comercianții au obligația de a prelua ambalajele manual și de a restitui garanția consumatorilor în numerar sau prin altă metodă (de exemplu transfer bancar sau voucher) atunci când echipamentele automate nu funcționează și problema nu este remediată într-un termen rezonabil, de obicei 7 zile de la notificarea defecțiunii de către magazin sau administratorul sistemului.

Acest lucru înseamnă că dacă automatul SGR nu îți eliberează bonul, nu funcționează sau este „plin”, ai dreptul să predai ambalajele la casierie și să recuperezi garanția direct de acolo, pe baza dreptului de consumator și a obligațiilor comercianților participanti în sistemul SGR.

Retailerii care vând băuturi în ambalaje incluse în SGR au obligația de a organiza puncte de returnare și de a primi ambalajele, fie în mod automat, fie manual, în situațiile în care aparatele nu funcționează eficient.

Aceasta este prevăzută într-un contract standard între administratorul sistemului SGR și comercianți, dar și în legislația actuală, care urmărește să asigure dreptul consumatorilor de a-și recupera garanția de 50 de bani indiferent de situația tehnică a echipamentelor automate.

Practic, dacă un aparat este defect sau nu poate procesa returnarea, comerciantul nu te poate refuza să recuperezi garanția în mod direct, într-o manieră manuală.

Este important să verifici înainte de a introduce ambalajul în automat dacă recipientul este intact, gol și nu are greutatea anormală. Ambalajele care nu îndeplinesc aceste condiții pot fi, pe drept, respinse de aparate.

Dacă ambalajul este corect, dar aparatul refuză, păstrează-l și mergi cu el la casieria magazinului sau la un alt punct de returnare SGR din apropiere. În ultima instanță, dacă întâmpini dificultăți repetate sau refuzuri nejustificate, poți formula o sesizare către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) sau către administratorii sistemului SGR, care sunt obligați să asigure respectarea drepturilor tale de consumator.