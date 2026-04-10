Schimbări în hotelurile din UE, inclusiv în România. Ce produse dispar din camere, conform noilor idei ale ecologiștilor

Uniunea Europeană (UE) introduce noi reguli care vor modifica serviciile din industria ospitalității până în 2030. Dispar treptat dozele de șampon și gel din hoteluri, inclusiv din România, pe fondul reducerii plasticului de unică folosință, relatează 20minutos.es.

Datele recente arată o evoluție semnificativă a turismului în cadrul Uniunii Europene, unde statele membre au raportat un total de 3.100 de miliarde de nopți de cazare în anul 2025, un nivel record la nivel european. În acest clasament, Spania s-a situat pe primul loc, cu 366,7 milioane.

Pe fondul acestei creșteri, instituțiile europene accelerează implementarea politicilor de mediu care vizează reducerea deșeurilor, în special în sectoarele cu consum ridicat de plastic de unică folosință, precum industria hotelieră.

Schimbările sunt asociate cu adoptarea Regulamentului (UE) 2025/40, un act normativ orientat către diminuarea utilizării ambalajelor de unică folosință și înlocuirea acestora cu alternative sustenabile. Deși regulamentul a intrat în vigoare anul trecut, aplicarea sa este planificată gradual, începând din anul 2026.

Documentul vizează inclusiv sectorul hotelier, unde utilizarea produselor de tip doză pentru igienă personală este considerată o sursă importantă de deșeuri din plastic nereciclabil.

Una dintre cele mai vizibile schimbări pentru turiști va fi dispariția progresivă a recipientelor mici de șampon, gel de duș și alte produse de igienă personală oferite în camerele de hotel.

Potrivit informațiilor, aceste produse vor fi eliminate complet până la 1 ianuarie 2030, moment din care ambalajele de unică folosință nu vor mai fi permise în unitățile hoteliere din statele membre ale Uniunii Europene. Măsura este parte a strategiei de reducere a consumului de plastic la nivel european și vizează schimbarea standardelor din industria ospitalității.

În locul formatelor individuale, hotelurile vor trece la utilizarea dozatoarelor reîncărcabile pentru șampon, gel de duș, loțiuni și alte produse similare. Aceste sisteme vor fi reumplute periodic, înlocuind complet ambalajele de unică folosință.

Prin această schimbare, oaspeții nu vor mai putea lua cu ei ambalajele mici de tip „dotări hoteliere”, practică frecvent întâlnită în trecut, când acestea erau adesea păstrate ca „suvenir”.