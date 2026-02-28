Exclusiv. România, piață emergentă în HoReCa: investițiile cresc, dar lipsa strategiei și criza de personal frânează dezvoltarea

Industria HoReCa din România traversează una dintre cele mai importante perioade din ultimele două decenii. Pe de o parte, investitorii internaționali își consolidează prezența, iar zeci de hoteluri noi sunt în construcție sau planificare. Pe de altă parte, problemele structurale persistă: lipsa unei strategii naționale coerente, criza forței de muncă și sezonalitatea accentuată continuă să limiteze potențialul pieței.

Potrivit lui Iulian Sava, Managing Director al Horwath HTL România, țara noastră rămâne una dintre ultimele piețe emergente din Uniunea Europeană în domeniul ospitalității, dar cu oportunități majore pentru investitorii care înțeleg corect dinamica sectorului.

Datele arată că, în 2025, volumul înnoptărilor turistice era încă ușor sub nivelul din 2019, cu o diferență negativă de aproximativ 0,6%, conform Institutului Național de Statistică.

Un semnal clar de încredere în piața locală este numărul mare de proiecte hoteliere noi. Peste 25 de hoteluri sunt în diferite stadii de dezvoltare, majoritatea sub branduri internaționale. Pentru specialiști, acest val de investiții nu este un risc, ci o etapă naturală de maturizare.

„Pipeline-ul de hoteluri noi este o validare clară a potențialului pieței. Brandurile internaționale nu intră pe o piață fără analize riguroase. Ceea ce vedem acum nu este o supra-dezvoltare, ci o corecție naturală, prin care România se aliniază la standardele regionale”, spune Iulian Sava.

Comparativ, Polonia avea deja în 2024 peste 45% din camerele hoteliere afiliate unor lanțuri internaționale, iar Ungaria aproximativ 36%, în timp ce România rămâne dominată de hoteluri independente. Acest decalaj arată că există încă loc semnificativ pentru dezvoltare. Cu toate acestea, lipsa unei strategii naționale coerente rămâne principalul obstacol.

„Nu poți concura pentru atenția turistului internațional fără o investiție susținută în promovare. Turistul care nu știe ce oferă România va alege întotdeauna o destinație pe care o cunoaște deja”, subliniază Sava.

Problemele nu se opresc aici. Calitatea și diversitatea produsului turistic sunt încă insuficiente, iar multe destinații nu au reușit să transforme patrimoniul natural și cultural în experiențe turistice competitive la nivel european.

Una dintre cele mai mari provocări pentru industria ospitalității este lipsa personalului calificat. România se confruntă cu un deficit de zeci de mii de angajați în HoReCa, iar această problemă afectează atât operatorii existenți, cât și investițiile viitoare.

„Criza forței de muncă este reală și serioasă, dar nu este un obstacol insurmontabil. Este o provocare care necesită o abordare coordonată între stat, mediul privat și sistemul educațional”, mai spune Managing Directorul Horwath HTL România.

Pentru a acoperi lipsa de personal, multe unități au început să recruteze angajați din Asia, din țări precum Nepal, Filipine sau Bangladesh, unde, în unele cazuri, aceștia reprezintă peste 25% din personal. În paralel, industria trebuie să schimbe modul în care este percepută o carieră în ospitalitate.

„Hotelurile trebuie să investească în employer branding și să arate că ospitalitatea oferă cariere reale, nu doar locuri de muncă temporare”, explică Sava.

Dezvoltarea nu se limitează la București sau la destinațiile turistice clasice. Orașe precum Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Sibiu sau Brașov devin tot mai atractive pentru investitori, pe fondul creșterii economice accelerate și al dezvoltării sectorului IT. Totuși, infrastructura hotelieră nu a ținut pasul cu această evoluție.

„Orașele secundare sunt zona cu cel mai mare potențial de creștere din industria ospitalității românești în următorii 5-10 ani. Investitorii care vor înțelege primii această dinamică vor beneficia de avantajul primului venit”, afirmă Sava.

Problemele sunt însă multiple: conectivitate aeriană insuficientă, lipsa brandurilor internaționale și absența unor strategii locale de dezvoltare turistică. În același timp, hotelurile independente vor continua să joace un rol important, mai ales pe segmentul experiențelor autentice.

„Hotelurile independente care sunt corect proiectate și operate profesionist vor rămâne relevante, în special pentru turiștii care caută experiențe autentice”, spune specialistul.

România, la răscruce: poate deveni un lider regional sau poate rata oportunitatea

În prezent, România este mai aproape de nivelul Bulgariei decât de cel al unor piețe mature precum Cehia sau Croația. Cu toate acestea, perspectivele sunt optimiste, dacă autoritățile și industria vor lua deciziile corecte în următorii ani.

Pentru antreprenorii care vor să investească în domeniu, mesajul specialiștilor este clar: „Dacă ar fi să dau un singur sfat unui antreprenor român, acela ar fi: investește mai întâi în cunoaștere și abia apoi în beton”, afirmă Iulian Sava.

El subliniază că un hotel nu este doar o investiție imobiliară, ci un business complex, în care succesul depinde în principal de management și operare, nu doar de construcție.

Pe termen mediu, România are toate șansele să devină una dintre cele mai atractive piețe hoteliere din Europa Centrală și de Est. Dar acest lucru depinde de capacitatea autorităților și a industriei de a construi o strategie coerentă și de a investi pe termen lung.