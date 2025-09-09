Social Burse elevi 2025–2026: tipuri, criterii, acte necesare și calendarul plăților







Ministerul Educației a anunțat că și în anul școlar 2025–2026 elevii din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursuri cu frecvență de zi, vor beneficia de burse finanțate din bugetul de stat. „Prima tranșă de burse pentru anul școlar 2025-2026 va fi virată pe 20 noiembrie 2025. Elevii vor primi sumele aferente lunilor septembrie și octombrie, direct prin unitățile de învățământ”, a transmis Ministerul Educației în comunicatul oficial.

Noile reguli, stabilite prin Legea 141/2025 privind măsurile fiscal-bugetare, clarifică cuantumul, condițiile de acordare și calendarul plăților.

Pentru anul școlar 2025–2026 sunt prevăzute patru mari categorii de burse.

Se acordă elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură.

Elevii de gimnaziu și liceu cu media anuală minimă 9,00 în anul școlar anterior.

Elevii de clasa a V-a, pe baza mediei primelor două intervale de cursuri.

Elevii de clasa a IX-a, pe baza mediei de admitere sau a rezultatelor la olimpiade.

Elevii cu premii I, II sau III la competiții naționale și internaționale recunoscute de Minister.

Bursa se acordă pentru maximum 15% din efectivele fiecărei clase.

Este destinată elevilor din familii vulnerabile, cu venituri reduse, orfani sau cu afecțiuni medicale.

Criteriile de eligibilitate includ:

venitul mediu net/membru de familie sub 50% din salariul minim net;

statut de orfan de unul sau ambii părinți;

afecțiuni medicale grave sau includerea în programe speciale;

familii beneficiare de venit minim de incluziune.

Elevii trebuie să promoveze toate disciplinele și să aibă 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”.

Se acordă elevilor din învățământul profesional (nivel 3 EQF/CNC). Condiții: promovarea tuturor disciplinelor și media 10 la purtare.

Nu beneficiază repetenții, cu excepția celor aflați în situații medicale sau care trec din liceu în profesional.

Se acordă elevelor reintegrate în unitățile de învățământ, cursuri de zi, care au în întreținere copii.

Bursa se plătește pe toată perioada cursurilor, inclusiv în timpul examenelor și pregătirii practice.

Dacă se acumulează peste 60 de absențe nemotivate într-o lună, bursa se suspendă pentru luna respectivă.

Pentru a primi bursa, elevii majori sau părinții/reprezentanții legali trebuie să depună la secretariat:

cerere tip pusă la dispoziție de școală;

declarație pe proprie răspundere privind veniturile familiei;

acord pentru prelucrarea datelor personale;

documente justificative (certificate de naștere, acte de identitate, documente medicale, certificate de deces, hotărâri judecătorești, după caz).

Dosarele pot fi depuse fizic sau online. Dacă lipsesc documente, acestea trebuie completate în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitarea școlii.

Bursa tehnologică poate fi cumulată cu bursa de merit și cu bursa socială.

Bursa pentru mame minore se poate cumula cu toate tipurile de burse.

Bursa socială se poate cumula cu bursa de merit.

Astfel, un elev eligibil poate beneficia simultan de mai multe forme de sprijin financiar.