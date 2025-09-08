Social 120 de burse pentru elevii și studenții romi. Ministerul Educației prelungește programul de sprijin







Republica Moldova. Elevii și studenții de etnie romă, cu vârste între 16 și 25 de ani, vor putea beneficia, și în anul de studii 2025–2026, de burse de merit. Acestea fiind acordate de Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Programul, realizat în parteneriat cu Agenția Relații Interetnice, prevede oferirea a 120 de burse în valoare de 1.200 de lei pe lună fiecărui beneficiar. Inițiativa are ca scop susținerea integrării sociale și asigurarea accesului la educație al tinerilor din comunitățile rome.

Dosarele pentru participarea la concurs pot fi depuse până la data de 20 septembrie 2025, ora 17:00, la sediul Agenției Relații Interetnice din Chișinău, pe strada Alexei Mateevici 109/1. Pachetul de documente trebuie să fie marcat cu mențiunea „Concurs Burse de Merit pentru elevii și studenții de etnie romă”. Potrivit regulamentului, aceste burse nu pot fi cumulate cu alte forme de sprijin financiar acordate din bugetul de stat. Asta pentru a asigura echitate și o mai bună direcționare a fondurilor.

Ministerul Educației subliniază că bursele reprezintă un sprijin concret împotriva abandonului școlar. Fenomen care, deși în scădere, continuă să afecteze comunitățile vulnerabile. Datele oficiale arată că dacă în perioada 2003–2004 aproximativ 250 de elevi renunțau anual la studii, în prezent numărul acestora s-a redus la aproximativ 90–100 de cazuri. Totuși, provocările rămân semnificative în rândul comunității rome. Acolo unde se confruntă cu dificultățile economice, migrația părinților sau căsătoriile timpurii împiedică mulți tineri să-și finalizeze studiile.

„Educația este singura cale prin care tinerii din comunitățile rome își pot construi un viitor mai bun. Prin acest program încercăm să le oferim atât sprijin financiar. De asemenea și motivația necesară pentru a continua să învețe”, a declarat Ivan Duminica, șeful Serviciului Politici în domeniul relațiilor interetnice din cadrul MEC.

Conform Recensământului Populației și Locuințelor din 2024, aproximativ 0,4% dintre cetățenii Republicii Moldova s-au declarat de etnie romă. Asta ar însemna puțin peste 9.600 de persoane. Totuși, estimările Agenției Relații Interetnice, bazate pe cartografierea comunităților și pe rapoartele mediatorilor locali, indică o cifră mult mai mare – peste 27.000 de cetățeni romi.