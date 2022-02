„Negarea pandemiei nu o va face să dispară, dimpotrivă”. Un medic explică ce ascunde Omicron, mutația cu potențial de cal troian

„În urmă cu 3 săptămâni, varianta Omicron BA2 a fost identificată în România.

În săptămâna trecută, versiunea BA2 a ajuns conform prognozei la 99 de secvențieri, însă ponderea sa a crescut la doar 11.36% din secvențierile de săptămâna trecută (față de 10% acum 2 săptămâni). Așa cum se vede însă, și debutul Omicron BA.1.x a fost similar.

Înseamnă ca este probabil ca BA.2 va continua să se dubleze săptămânal mai ales pe fondul scăderii tulpinii Delta a cărei pondere a ajuns la 1%.

99% din cazurile noi sunt acum Omicron”, a transmis, miercuri, medicul Octavian Jurma.

Pericolul subvariantei Omicron, explicat de medicul Octavian Jurma

Cadrul sanitar a explicat că evoluția descendentă a numărului de cazuri noi de infectare cu coronavirus este în strânsă legătură cu scăderea rapidă a variantei BA.1, care nu se compensează însă cu creșterea valului BA.2, subvarianta Omicron, despre care Octavian Jurma susține că există date ce atestă faptul că este mult mai infecțioasă decât varianta-mamă, cu circa 50-100%.

„O problema generala cu Omicron este nivelul extrem de minimalizare a pericolului reprezentat de infectia cu aceasta varianta cu potential de cal troian. Preluarea de catre autoritati a mesajelor negationiste amplifica si mai mult aceasta problema generala.

Astfel faptul ca Omicron se multiplica mai lent in plaman decat Delta permite organismului sanatos si imunizat (prin vaccinare sau infectare) sa o elimine inainte de a produce forme la fel de grave ca Delta sau chiar variante mai blande din primele 3 valuri.

Pe de alta parte capacitatea sa crescuta de a evita imunitatea celulara o face mai periculoasa pentru copii si tineri (spitalizarile minorilor sunt in continuare peste varful valului Delta).

In cazurile in care sistemul imun nu reuseste sa elimine eficient virusul, Omicron poate produce o forma mai lent evolutiva de boala in care deznodamantul poate avea loc mai traziu decat cele 14-21 de zile caracteristic variantelor de pana acum”, a declarat medicul Octavian Jurma.

Africa de Sud încă înregistrează un număr crescând de decese

Această ipoteză ar putea explica motivul pentru care numărul de decese din Africa de Sud crește la două luni de la depășirea vârfului valului Omicron.

„Acest simplu fapt a devenit un motiv major de ingrijorare in comunitatea oamenilor de stiinta care monitorizeaza pandemia, alaturi de evolutia similara dintr-o serie de tari europene..

Suspiciunea ca versiunea BA2 este mai patogena este confirmata si de un recent studiu japonez. Faptul ca BA2 este acum 100% dominata in Africa de Sud poate explica reluarea cresterii curbei deceselor in ciuda platoului numarului de cazuri noi”, a adăugat cadrul medical.

COVID-19 nu trebuie confundată cu o gripă

În România domină un consens negaționist, a acuzat Octavian Jurma, care susține că, în ciuda acestuia, trebuie să înțelegem că boala COVID-19 nu este o gripă, iar tulpina Omicron este mai mult decât o simplă mutație respiratorie – este un virus sistemic.

„Nu vrei sa te infectezi cu SARS-CoV-2 oricat este de bland si daca te infectezi vrei sa ai schema completa de vaccinare + booster pentru maximum de protectie la impact. Vrei asta pentru tine, pentru copiii tai, pentru parintii tai si pentru toti cei pe care ii iubesti.

Toate aceste date sunt un argument in plus de a nu lasa garda jos in aceasta perioada, in care scaderea rapida a numarului de cazuri noi si iluzia ca pandemia s-a terminat au dat lovitura de gratie campaniei de vaccinare.

Desi in Romania a fost deja declarat inutil si abandonat, certificatul verde ne-ar fi ajutat sa continuam campania de vaccinare si dupa iesirea din valul 5 (la fel ca la iesirea din valul 3 sau 4).

„Guvernul și Președintele se pot ascunde…”

Paradoxul este ca vaccinare devine cu atat mai importanta, cu cat este foarte probabil ca in martie Romania sa renunte la toate masurile de limitarea a infectarilor dupa modelul unor tari nordice care si-au protejat incomparabil mai bine populatia prin vaccinare.

Daca se renunta si la obligativitatea purtarii mastilor in spatiile inchise (asa cum anunta hotararea CCR), singura masura reala de preventie la care Romania nu a renuntat pana acum, putem spune ca pandemia s-a terminat din punct de vedere al autoritatilor.

Daca se renunta si la starea de alerta, nici o masura de sanatate publica impotriva COVID-19 nu mai poate fi luata de guvern fara sa obtina din nou aprobarea Parlamentului.

Stim deja cat de eficient a fost Parlamentul in ingroparea certificatului verde, asa incat Guvernul si Presedintele se pot ascunde in spatele pretextul ca nu mai au instrumente de a lupa cu pandemia din cauza Parlamentului.

Ce ne rezervă viitorul, din punct de vedere pandemic

Suntem deja anuntati ca responsabilitatea pentru a se feri de boala va fi trecuta integral pe seama celor vulnerabili. Acestia sunt anuntati ca ar fi bine sa se vaccineze si sa poarte masca in continuare voluntar.

Cei puternici si invulnerabili se pot intoarce la viata lor normala fara grija ca ar putea infecta pe cei din jur, cei slabi si vulnerabili nu au decat sa se fereasca. E pana la urma o extensie a mentalitatii care face ca cei puternici in masini puternice sa considere ca cei slabi trebuie sa se fereasca si pe trecerile de pietoni.

Singura problema cu acest triumf impotriva pandemiei este ca e de fapt un triumf negationist. Negarea pandemiei nu o va face sa dispara, dimpotriva.

Valul a trecut prin noi, nu noi prin val. Daca va mai fi sau nu un val 6 depinde de ceea ce facem, nu de ceea ce nu facem si nu facem nimic sa ne asiguram ca in urmatorul val Romania isi va proteja mai bine populatia vulnerabila decat pana acum”, a notat medicul Octavian Jurma, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cadrul sanitar a precizat, totuși, că, probabil, va urma o perioadă de „liniște” mai lungă decât cea de după aprigul val trei al pandemiei de coronavirus, ceea ce înseamnă că „ne putem bucura de vacanța de vară fără prea multe griji”, indiferent dacă este vorba de vaccinați sau nevaccinați.

„Perioada de normalitate care urmeaza este din nou o oportunitate sa meditam la faptul ca o putem pastra doar daca ne vom vaccina si noi la fel ca tarile pe care le invidiem din Europa”, a conchis medicul Octavian Jurma.