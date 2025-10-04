Social

Incendiu la un centru pentru persoane cu dizabilități din Fundu Moldovei. Din ce cauză s-a declanșat incidentul

Incendiu la un centru pentru persoane cu dizabilități din Fundu Moldovei. Din ce cauză s-a declanșat incidentulIncendiu. Sursa foto: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă/Facebook
Un incendiu a izbucnit sâmbătă la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități din localitatea Fundu Moldovei, județul Suceava.

Cele 27 de persoane aflate în interior – 24 de pacienți și 3 angajați – au fost evacuate la timp, iar intervenția promptă a personalului a împiedicat extinderea flăcărilor.

Incendiul a fost stins înainte de sosirea pompierilor

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Suceava, focul a izbucnit într-o cameră a centrului, sâmbătă dimineață. Până la sosirea echipajelor de intervenție, angajații unității au reușit să evacueze toți pacienții și să stingă incendiul folosind mijloacele proprii de primă intervenție.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

„Până la sosirea forţelor de intervenţie, angajaţii unităţii au evacuat toate persoanele aflate în interiorul clădirii. Totodată, aceştia au localizat şi stins incendiul. Pompierii militari au ventilat spaţiile inundate cu fum şi au verificat restul clădirii pentru a se asigura că pericolul a fost înlăturat”, a transmis ISU Suceava într-un comunicat.

Pompieri ISU Bihor

Pompieri ISU Bihor. Sursă foto: Facebook

Un bărbat a suferit un atac de panică

În urma incidentului, un bărbat în vârstă de 29 de ani a avut un atac de panică, fiind preluat de echipajul SMURD pentru evaluare medicală.

„Ulterior, acesta şi-a revenit şi nu a necesitat transportul la spital”, au precizat reprezentanții ISU Suceava.

Nicio altă persoană nu a fost rănită, iar intervenția rapidă a personalului a fost esențială pentru evitarea unei tragedii.

Ce a ars și cum s-a manifestat incendiul

Conform datelor preliminare, flăcările s-au manifestat la o cameră de la parterul clădirii, fiind afectate mai multe materiale textile: o saltea, lenjeria de pat și o pernă.

Fumul degajat a inundat încăperea și a necesitat ventilarea completă a spațiului de către pompieri, care au verificat apoi întregul imobil pentru a elimina riscul de reaprindere.

Cauza incendiului, în curs de stabilire

Ancheta privind cauza producerii incendiului este în desfășurare. Specialiștii ISU Suceava urmează să stabilească dacă focul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit, a unei surse de căldură improvizate sau a unei neglijențe.

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Fundu Moldovei este o instituție subordonată Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, care oferă îngrijire și asistență medicală persoanelor cu dizabilități psihice și locomotorii.

