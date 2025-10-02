Orașul care arde fără oprire din 1962. De ce focul nu poate fi stins

Centralia, un mic oraș minier din Pennsylvania, SUA, este mistuit de un incendiu subteran care arde din 1962. Majoritatea locuitorilor au plecat, dar câțiva oameni au rămas, transformând orașul într-un simbol al unui dezastru fără sfârșit.

În inima statului Pennsylvania, Statele Unite, se află un oraș cu o poveste greu de crezut: Centralia, localitatea care arde de mai bine de șase decenii. Aici, un incendiu pornit în 1962 într-o mină de cărbune continuă să mocnească sub pământ, la temperaturi ce depășesc câteva sute de grade Celsius.

Deși pare scenariul unui film science-fiction, realitatea este că întreaga comunitate a fost forțată să plece, iar astăzi mai locuiesc acolo doar câțiva oameni, care au refuzat să renunțe la casele lor.

Investigațiile oficiale au arătat că focul a pornit în vara anului 1962, în apropierea unei gropi de gunoi care fusese curățată prin ardere. Flăcările au ajuns rapid la straturile de cărbune din subteran, iar de acolo s-au extins fără oprire.

Minele abandonate au funcționat ca un imens rezervor de combustibil. Lipsa unor măsuri eficiente de izolare a făcut ca incendiul să devină imposibil de controlat. În scurt timp, autoritățile și-au dat seama că nu este vorba despre un incident izolat, ci despre un dezastru pe termen nedefinit.

La început, locuitorii nu și-au dat seama de pericol. Doar câteva străzi prezentau crăpături din care ieșeau aburi toxici. Situația s-a agravat în anii ’70 și ’80, când nivelurile de monoxid de carbon au început să crească alarmant, punând în pericol sănătatea oamenilor.

În 1981, un copil de 12 ani a fost la un pas să moară după ce solul s-a surpat sub picioarele lui, deschizând o groapă adâncă din care ieșea fum. Incidentul a atras atenția națională asupra dramei din Centralia.

Guvernul federal a alocat fonduri pentru evacuare. Casele au fost cumpărate și apoi demolate. În doar câțiva ani, Centralia s-a transformat într-un oraș-fantomă.

Deși majoritatea oamenilor au plecat, un grup restrâns de localnici a refuzat să își părăsească locuințele. Pentru aceștia, Centralia era mai mult decât un simplu oraș – era casa lor, locul unde trăiseră generații întregi.

În 2013, autoritățile statului Pennsylvania au ajuns la un compromis: câțiva rezidenți au primit dreptul de a rămâne până la sfârșitul vieții. După moartea lor, proprietățile vor reveni statului.

Astăzi, doar câteva case răsfirate mai amintesc că aici a existat o comunitate prosperă.

Străzile sunt crăpate, iar din sol se ridică încă aburi toxici. În unele zone, asfaltul s-a ridicat și s-a deformat din cauza căldurii subterane. Vegetația este arsă sau îngălbenită, iar solul emană permanent miros de sulf.

Cea mai cunoscută atracție a zonei a fost „Route 61”, drumul național care traversa localitatea. Porțiunea din Centralia a fost închisă circulației, iar asfaltul a devenit un imens perete de graffiti, vizitat de turiști până când autoritățile l-au acoperit parțial.

Imaginea de ansamblu este una apocaliptică: un oraș gol, cu străzi care duc spre nicăieri și fum care se ridică din pământ.

Geologii și inginerii au explicat de nenumărate ori că incendiul este aproape imposibil de stins.

Straturile de cărbune se întind pe zeci de kilometri subterani.

Căldura și gazele toxice fac imposibilă intervenția directă.

Costurile pentru o eventuală operațiune de stingere ar depăși cu mult valoarea economică a orașului.

Estimările specialiștilor arată că focul ar putea continua să ardă încă 200–250 de ani.

De-a lungul timpului, povestea orașului a inspirat filme, documentare și chiar jocuri video. Cel mai cunoscut exemplu este „Silent Hill”, franciză japoneză de jocuri și filme horror, care s-a inspirat direct din atmosfera apocaliptică a Centraliei.

Vizitatorii care ajung aici caută mai ales senzația de „oraș blestemat”, însă autoritățile avertizează că zona rămâne periculoasă din cauza gazelor toxice și a riscului de surpare.