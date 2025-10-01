Muncă la 600 de metri sub pământ. Cum se construiește cel mai lung tunel feroviar din lume, pe ruta Lyon–Torino

Tunelul Lyon–Torino, o lucrare de 57 km prin Alpi, va deveni cel mai lung tunel feroviar din lume. Peste 1.500 de muncitori lucrează non-stop la un proiect de 11 miliarde de euro, finanțat de UE, Franța și Italia, notează TF1info.fr.

În inima Alpilor, la 600 de metri sub pământ, se desfășoară unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură din Europa: tunelul feroviar Lyon–Torino. Reporterii au fost escortați printr-un tunel de serviciu de 2 kilometri pentru a ajunge la șantierul principal.

„Primele dăți când cobori sub munte sunt impresionante. Dar, când faci asta zilnic, e ca și cum ai lua metroul”, a declarat Hélène Romet, director de comunicare pentru consorțiul responsabil de construcție.

Peste 1.500 de muncitori lucrează în ture continue, 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, pentru a săpa cei 57 de kilometri de tunel, care va deveni cel mai lung din lume.

La Saint-Jean-de-Maurienne, primele șine de cale ferată sunt deja montate. În această etapă, au fost instalate 26 de macazuri cu o precizie de milimetri.

„Este un moment excepțional, pentru că aici construim ceva de la zero, o infrastructură unde, în viitor, vor circula trenuri de mare viteză”, a spus Mélanie Chevallay, reprezentant TSO.

Proiectul presupune două tuneluri paralele, câte unul pentru fiecare sens de circulație. Conform planului, începând cu 2033, între Lyon și Torino vor circula zilnic până la 300 de trenuri, de șase ori mai multe decât pe actuala linie.

Accesul în tunel se face doar cu echipament complet, inclusiv cu o baliză GPS obligatorie. Aceasta permite localizarea rapidă a muncitorilor în caz de accident, prăbușire sau incendiu.

„Trebuie să știm în timp real câte persoane se află în fiecare galerie. În galeria 4 avem opt persoane, în galeria 5 niciuna, iar în galeria 6 sunt 37 de muncitori acum”, au explicat coordonatorii șantierului.

Atunci când roca este prea dură, echipele folosesc explozibili pentru a continua înaintarea. Până în prezent, lucrările au ajuns la 18 kilometri. Recent, a intrat în funcțiune un utilaj tunelier uriaș, care „mușcă” din munte asemenea unui șarpe mecanic.

„La partea din față, discul rotativ sparge muntele. Pe măsură ce utilajul capătă viteză, va ajunge să avanseze cu 10–15 metri pe zi”, a explicat Emmanuel Humbert, director de construcție la France Telt.

În cabina de control, operatorul Wilfried Fauvel urmărește atent parametrii tunelierului. „Reglăm viteza discului de tăiere în funcție de materialul scos. De 31 de ani lucrez sub pământ, iar de 25 conduc astfel de utilaje. Este o mândrie să le arăt copiilor mei tunelurile pe care le-am construit”, a spus acesta.

Fiecare muncitor lucrează câte opt ore fără să vadă lumina zilei. În apropierea lucrărilor, containere transformate în mici spații de odihnă oferă un minim de confort.

„Avem aici o mică bază de supraviețuire. E ca pe Lună, trăim în autonomie”, a spus David, unul dintre muncitori. Pauzele sunt scurte, de aproximativ 30 de minute. „Când sala de mese e plină, mai așteptăm puțin și revenim.”

Pe șantier se regăsesc 27 de naționalități, ceea ce face din acest proiect un exemplu de cooperare internațională.

Construcția tunelului Lyon–Torino este estimată la peste 11 miliarde de euro. Uniunea Europeană acoperă jumătate din costuri, restul fiind împărțit între Franța și Italia.

Prin acest proiect, Europa își propune să reducă traficul rutier de mărfuri prin Alpi și să stimuleze transportul feroviar, considerat mai rapid, mai sigur și mai ecologic.

Tunelul Lyon–Torino va avea un rol decisiv în rețeaua feroviară europeană. Odată finalizat, va facilita transportul transfrontalier de marfă și călători, reducând semnificativ emisiile de carbon.

De asemenea, proiectul va contribui la dezvoltarea economică a regiunilor implicate și la integrarea mai eficientă a coridorului european de transport dintre Franța, Italia și Europa Centrală.