În anii ’70, în plină „Epocă de Aur” a României comuniste, Termocentrala de la Anina a fost unul dintre cele mai mari proiecte ale regimului Ceaușescu. Construită pentru a transforma șisturile bituminoase – o rocă amestecată cu cărbune, cu potențial energetic neexploatat – în electricitate, centrala a consumat peste un miliard de dolari, mobilizând mii de oameni și resurse naționale., potrivit documentelor din arhivelenationale.ro. În ciuda investițiilor uriașe, proiectul s-a dovedit un fiasco economic și ecologic, lăsând în urmă ruine și costuri sociale colosale. A funcționat doar 8.400 de ore.

Totul a început în anii '70, când România se confrunta cu o criză energetică provocată de industrializarea accelerată. Descoperirea unor zăcăminte masive de șisturi bituminoase în regiunea Caraș-Severin – o rocă dură, cu putere calorică scăzută, care putea fi arsă pentru a genera energie, dar doar amestecată cu cărbune, păcură sau gaz – a părut o soluție salvatoare. Ideea nu era complet originală: în secolul al XIX-lea, austriecii exploataseră temporar aceste șisturi la Anina, dar le abandonaseră în favoarea petrolului. Totuși, Nicolae și Elena Ceaușescu au văzut în ele o oportunitate de glorie personală.

Inspirația a venit din călătoriile lor externe. În 1971, în timpul unei vizite în Statele Unite, cuplul prezidențial a observat un proiect similar de exploatare a șisturilor bituminoase pentru energie. Un an mai târziu, în 1972, în China, au aflat de zăcăminte chinezești imense, dar neexploatate din lipsa tehnologiei – o șansă perfectă pentru Elena Ceaușescu, șefă a Institutului de Cercetări, să dezvolte o metodă românească pe care să o exporte în Orient.

Aceste influențe externe au transformat o idee tehnică într-un proiect ideologic: România avea să fie pionieră în producerea de curent din „piatră seacă", demonstrând autosuficiența socialistă. "S-a spus că centrala pe șisturi de la Anina a fost o ambiție personală a lui Nicolae Ceaușescu, după ce a văzut ceva similar în urma unei vizite în Statele Unite."

Elena Ceaușescu, în calitate de șefă a Institutului de Cercetări, își dorea ca România să vândă în Orient metoda de producere de energie din șisturi, așteptându-se la rezultate „extrem de importante" după vizita sa la Anina.

Proiectul a fost conturat oficial în 1973, cu planuri pentru trei grupuri energetice de câte 330 MW fiecare, capabile să alimenteze o bună parte din Vestul țării. Dar decizia finală a venit abia în 1976, prin Decretul de Stat nr. 44, emis de Nicolae Ceaușescu, care ordona exploatarea în carieră a șisturilor bituminoase din zona Anina. Centralul Comitet al PCR a aprobat investiții masive fără studii preliminare detaliate – o practică obișnuită în regimul ceaușist, unde ambiția politică prima în fața rațiunii economice.

Inițial, locația aleasă a fost Brădișor, lângă Oravița, la nouă km de zăcământul de la Anina , un sit mai accesibil logistic. Dar, în 1976, Elena Ceaușescu s-a opus vehement importurilor de combustibili, insistând pe utilizarea exclusivă a resurselor interne. Rezultatul?

O schimbare bruscă a locației direct pe zăcământul de la Anina, pe un vârf de munte abrupt. Această decizie a triplat costurile și a întârziat proiectul cu cinci ani, transformând un vis tehnic într-un coșmar birocratic. „Mutarea amplasamentului e rezultatul voinței Elenei Ceaușescu: s-a opus importurilor, țara să se bazeze doar pe resurse interne”, potrivit documentelor păstrate în arhive.

Ministrul Energiei de atunci, Nicolae Mănescu, susținea că „Zona Carașului nu a fost aleasă întâmplător", subliniind potențialul strategic al regiunii.

Lucrările au început în 1976 și au durat aproape un deceniu, implicând o mobilizare națională demnă de un război. Pe un platou montan la 500-600 de metri altitudine, muncitorii au excavat 4,5-5 milioane de metri cubi de stâncă, modelând un șantier uriaș cu clădiri de beton masiv, tone de metal și o infrastructură colosală.

Printre realizările tehnice: un pipeline de gaz de 45 km, tras de la Reșița prin munți în doar trei luni, un record ceaușist, cu elicoptere pentru zonele inaccesibile, și un turn de dispersie a cenușii de 220 de metri – cel mai înalt din România la acea vreme, conceput să împrăștie reziduurile toxice fără a sufoca valea.

Apa era adusă prin conducte la altitudine, iar experimentele cu combustibili au inclus amestecuri de șisturi cu cărbune local (doar 200 de tone/zi, insuficient pentru cele 16.000 de tone de șist needed zilnic per cazan), păcură importată (care îngheța iarna în conducte) și, ulterior, gaz metan. Totul era prezentat ca un „omagiu vibrant" adus "conducătorului iubit", cu poze și reportaje în presa comunistă. Constructorii din toată țara veneau aici să aducă un vibrant omagiu strălucitului arhitect al patriei, Nicolae Ceaușescu, care anunța construcții epocale.

Proiectul a atras inițial 2.000 de mineri și constructori, dar numărul a crescut la 8.000 de lucrători, aduși din toate colțurile țării: Moldova, Oltenia, Maramureș. Salariile erau tentante – 10.000-13.000 de lei lunar în anii '80, de patru ori mai mult decât un medic din Timișoara sau București – creând o iluzie de boom economic. Mulți erau tineri căsătoriți, atrași de promisiunea caselor noi și a unui viitor luminos: „Era super, tinerii muncitori de la Anina câștigau de patru ori cât un medic de la Timișoara sau București."

Un fost constructor, Gheorghe Neicu, care a lucrat la Crivina din 1983, își amintea: „Producția de energie de-acolo a eșuat pentru că duritatea șisturilor distrugea piesele importante, dar soluții s-ar fi găsit dacă tehnologia ar fi fost schimbată."

Pentru a-i caza, regimul a ridicat o colonie de barăci la șantier și, la 3 km distanță, Orașul Nou – un cartier fantomatic cu aproape 100 de blocuri de locuințe, școli, magazine și un cinematograf, populat de familii tinere. Construit pe un deal abrupt deasupra Aninei, acest „oraș al viitorului" a devenit un simbol al ambiției ceaușiste, dar și al eșecului: blocuri gri, lipsite de utilități moderne, populate haotic de străini regiuni. "Au venit la Crivina ingineri din toată țara, au fost mobilizați militari și studenți."

Cartierul cunoscut oficial ca Crivina sau Orașul Nou a fost construit pentru a găzdui miile de lucrători aduși pentru termocentrală, fiind situat la aproximativ 3 km de Anina, pe un deal abrupt. Proiectat ca un simbol al progresului socialist, Crivina cuprindea aproape 100 de blocuri de locuințe, majoritatea cu patru etaje, construite în grabă din prefabricate, fără finisaje de calitate sau utilități moderne.

Cartierul includea și o școală, un dispensar, magazine alimentare și chiar un cinematograf, menite să creeze iluzia unei comunități prospere. „Crivina a fost construită ca să fie un oraș al viitorului, cu blocuri noi și toate condițiile pentru tinerii veniți din toată țara”, spunea un fost rezident, Maria Popescu, care s-a mutat acolo în 1982 cu soțul ei, miner.

Însă realitatea era sumbră: lipsa apei curente constante, încălzirea deficitară și izolarea geografică au transformat Crivina într-un loc greu de locuit. După închiderea termocentralei, cartierul a fost abandonat treptat, iar astăzi majoritatea blocurilor sunt părăsite, cu geamuri sparte și țevi furate, devenind un „oraș fantomă”. „Am crezut că o să fie casa noastră pentru totdeauna, dar am rămas cu un apartament într-un loc unde nu mai trăiește aproape nimeni”, povestea un alt fost locatar, Ioan Stan, în 2005.

De la început, lipsa studiilor de fezabilitate s-a răsfrânt crunt. Șisturile bituminoase aveau o putere calorică prea scăzută pentru ardere eficientă, necesitând adjuvanți scumpi care nu puteau fi aprovizionați constant. Morile de măcinare se blocau din cauza durității rocii, ventilatoarele se înfunda de fum și cenușă, iar experimentele cu păcură duceau la blocaje iarna.

Niciun inginer nu îndrăznea să raporteze problemele, de frică să nu fie acuzat de "sabotaj", așa că șantierul a continuat orb, consumând resurse naționale în plină austeritate. Proiectantul șef, inginerul Romeo Zbarcea, rememora la 86 de ani: „Ideea a venit de sus. S-a descoperit acest zăcământ de șist bituminos, și din momentul acela au început cerințele. S-a cerut de la început să se facă 3 grupuri, de 330 Megawați. Nimeni nu îndrăznea să-i spună lui Ceaușescu că ideea e proastă”.

Investiția totală a depășit un miliard de dolari (aproape 9 miliarde de lei la cursul vremii), un sifon al economiei românești. Doar pipeline-ul de gaz și turnul de 220 m au costat sute de milioane, iar schimbarea locației a umflat bugetul inutil. Banii proveneau din exporturi forțate de alimente și bunuri, în timp ce populația suferea de cozi la pâine. Inginerul Ion Văcaru, care a condus exploatarea de șisturi, credea că proiectul ar fi putut funcționa dacă nu ar fi fost abandonat: „Despre șisturi s-au spus multe bazaconii: că n-ai cum să scoți energie din roca asta, că a fost moftul Ceaușeștilor”.

Centrala a fost inaugurată oficial în toamna lui 1984, cu primul grup de 330 MW pus în funcțiune în prezența lui Ceaușescu. Dar realitatea a fost dură: a funcționat doar 8.400 de ore în patru ani (1984-1988), producând electricitate sporadic, în timp ce genera tone de cenușă inutilă.

În 1988, o avarie majoră la generatorul cu turbină a oprit totul definitiv – piesa a fost trimisă la reparații la București, dar Revoluția din 1989 a îngropat orice speranță de revenire: „Centrala de la Anina a fost pusă în funcțiune în ’84, după o investiție de peste un miliard de dolari. A funcționat doar 4 ani, cu risipă uriașă, doar câteva ore pe zi, casele oamenilor și pădurile acoperindu-se cu cenușă."

Ceaușescu se liniștea când apropiații îi spuneau că „termocentrala este în pregătire de pornire și, ca să ajungă la parametrii necesari, trebuia să se încălzească”.

Potrivit specialiștilor, eșecul a fost multifactorial: fezabilitate ignorată, tehnologie inadecvată, șisturile nu ardeau eficient fără adjuvanți masivi, management defectuos, nimeni nu contesta deciziile lui Ceaușescu, și ideologie rigidă - refuzul importurilor.

Excavațiile au defrișat un munte, lăsând un peisaj lunar cu reziduuri toxice, recuperarea va dura decenii. Social, mii de familii au rămas izolate, cu Orașul Nou transformat în ghost town – blocuri jefuite de țevi și geamuri, populație scăzută de la mii la zeci de suflete: „A funcționat, chinuit, până în 1988, când a fost oprită pentru totdeauna, după o avarie la un generator. A mers doar 8.407 ore, în patru ani – un dezastru”.

După Revoluție, centrala a fost pusă în conservare până în 2003, când a fost vândută unei firme din Constanța pentru fier vechi – 130.000 de tone de metal demontate și exportate. Până în 2009, turnul de 220 m și alte structuri au fost dărâmate, iar pipeline-ul de gaz, vândut în 2013, a lăsat Anina fără rețea de gaz, deși fusese construit pentru proiect. Orașul Nou e acum un schelet: 13 blocuri vândute en-gros cu 50.000 euro/bucata, rezidenți săraci supraviețuind din ajutoare sociale.

Astăzi, situl e propus pentru un parc paleontologic – zăcământul de șisturi conține fosile jurasice unice, studiate din 1991, și o rețea de înaltă tensiune existentă ar permite ferme eoliene. Dar moștenirea dominantă rămâne una de rușine: un miliard de dolari pierduți, mii de vieți distruse și o lecție despre megalomanie. Termocentrala Anina nu a fost doar un eșec tehnic, ci un simbol al absurdului ceaușist – un vis de curent din piatră seacă, transformat în cenușă veșnică.