Mercurialul lui Ceaușescu, adus de USR în aeroporturi și gări

Un proiect de lege depus la Senat prevede plafonarea prețului apei îmbuteliate de 500 ml la maximum 3 lei în spațiile cu opțiuni limitate pentru consumatori, precum aeroporturi, gări și benzinării. În acest moment, prețurile la alimentele esențiale din aeroporturile din România sunt mult peste media pieței. Apa, de exemplu, costă între 10 și 15 lei pe aeroportul Otopeni, din București.

Un proiect legislativ depus la Senat și asumat de un deputat USR propune plafonarea prețului apei potabile îmbuteliate în spațiile unde consumatorii nu au alternative de cumpărare. Inițiativa stabilește un tarif maxim de 3 lei pentru sticlele de 500 ml, preț care include toate taxele și TVA.

Documentul este denumit „Lege privind stabilirea preţului maxim de vânzare pentru apa potabilă îmbuteliată comercializată în spaţii cu opţiuni limitate pentru consumatori”.

Scopul său este reglementarea unei situații frecvent criticate de călători: tarifele ridicate la apa îmbuteliată în aeroporturi, gări și benzinării.

Proiectul definește spațiile cu opțiuni limitate pentru consumatori ca fiind acele locuri în care, prin natura amplasamentului și a condițiilor de acces, oamenii nu dispun de alternative rezonabile pentru achiziționarea apei. În această categorie intră zonele securizate ale aeroporturilor, în special după controlul de securitate, dar și gările feroviare, autogările, stațiile de metrou, benzinăriile și stațiile de servicii aflate pe autostrăzi.

Astfel, legea ar urma să acopere majoritatea spațiilor unde consumatorii se confruntă cu prețuri mult mai mari decât în comerțul obișnuit, în lipsa altor opțiuni de cumpărare.

Inițiativa legislativă se referă strict la apa potabilă îmbuteliată la preț reglementat. În această categorie intră apa de masă, apa de izvor, dar și apa minerală naturală, fie ea plată sau carbogazoasă. Singura condiție este ca acestea să fie ambalate în recipiente de 500 ml.

Astfel, legea nu vizează răcoritoarele sau alte tipuri de băuturi, ci doar apa potabilă care reprezintă un produs de bază pentru orice consumator.

Textul proiectului de lege stabilește că sticla de apă de 500 ml va putea fi vândută în spațiile menționate la un preț maxim de 3 lei. Tariful este unul final, afișat la raft, care include toate taxele și TVA. În același timp, proiectul prevede că Guvernul va putea indexa anual acest preț prin hotărâre, pentru a ține cont de evoluțiile economice și de inflație.

Această măsură ar reprezenta o protecție directă pentru consumatori, în special în locațiile unde prețul apei depășește frecvent 8 sau chiar 10 lei pentru o sticlă de jumătate de litru.

Magazinele și punctele de vânzare care oferă băuturi răcoritoare în spațiile menționate vor fi obligate să comercializeze și apă la prețul reglementat. Sticlele de 500 ml cu preț plafonat trebuie să fie expuse vizibil, astfel încât consumatorii să le poată identifica ușor.

Mai mult, vânzarea apei la prețul maxim nu poate fi condiționată de achiziția altui produs. Prin urmare, comercianții vor trebui să respecte noile reguli fără a introduce restricții suplimentare care ar putea afecta accesul clienților.

Nerespectarea prevederilor din proiectul de lege atrage sancțiuni contravenționale severe. Comercianții care refuză să ofere apă la prețul plafonat sau care nu o expun vizibil riscă amenzi de până la 25.000 de lei.

Prin această prevedere, inițiatorii proiectului transmit un mesaj ferm că protejarea consumatorilor în spațiile cu opțiuni limitate este o prioritate și că legea nu va rămâne doar la nivel declarativ.

Inițiativa legislativă are mai multe obiective. În primul rând, protejează consumatorii în spațiile unde aceștia nu au alternative reale de cumpărare. În al doilea rând, reduce practicile comerciale considerate abuzive, unde apa este vândută la prețuri exagerate. Totodată, garantează accesul la apă potabilă la un preț accesibil, indiferent de locație.

În plus, măsura contribuie la obiectivele Strategiei Naționale privind economia circulară și este legată de jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În cadrul PNRR, această inițiativă este asociată cu Acțiunea 16, privind îndepărtarea vehiculelor abandonate de pe domeniul public, prevăzută în Jalonul 45, care are termen de implementare în primul trimestru al anului 2026.