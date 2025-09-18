România va relua zborurile directe cu Statele Unite din 2026

După mai bine de două decenii, pasagerii români vor putea zbura direct către Statele Unite. Compania HiSky va inaugura ruta București–Chicago începând cu 4 iunie 2026, primul zbor fiind programat pentru vara aceluiași an. Călătoria va dura aproximativ 11 ore la dus și 10 ore la întors, oferind o opțiune rapidă și confortabilă pentru cetățenii din România.

Aurelia Sadovei, reprezentanta companiei HiSky, a declarat că introducerea rutei București–Chicago răspunde cererii foarte ridicate venite din partea comunității românești din Statele Unite. „Am avut o cerere foarte mare din partea diasporei de români care se află acolo și am avut o susținere”, a explicat ea.

Ruta este gândită strategic pentru a conecta mai multe orașe din România și Republica Moldova cu Statele Unite. Prin orarul creat, pasagerii din Cluj, Oradea, Timișoara și Chișinău vor putea ajunge la București și, de acolo, direct spre Chicago. În total, un traseu complet din România până în SUA va dura sub 13 ore, ceea ce reprezintă o opțiune competitivă față de zborurile cu escală.

Tarom a încheiat un parteneriat cu FlyDubai, care permite acces mai simplu la destinații îndepărtate, precum Emiratele Arabe, Zanzibar sau India. Pasagerii vor putea cumpăra un singur bilet pentru itinerarii complexe, cu până la patru destinații.

„Practic vii cu bagajele o singură dată, iar acestea vor fi transferate automat până la destinația finală”, a explicat purtătorul de cuvânt al companiei, Silvia Teodorescu.

WizzAir a lansat, începând din această toamnă, 15 curse noi din București Otopeni, Cluj-Napoca, Iași și Brașov către orașe din Cehia, Danemarca, Finlanda, Suedia, Maroc și Portugalia. Printre destinațiile recent adăugate se numără Faro, Praga, Marrakesh și Stockholm.

Specialiștii subliniază că introducereazborului direct București–Chicago va avea efecte economice pozitive atât pentru turism, cât și pentru mediul de afaceri. Consultantul în turism Ciprian Ene a punctat: „E un semn de civilizație și de progres economic să fii cât mai bine legat cu cele mai importante țări din zona în care te afli. Și costurile sunt mult mai mici dacă ai un zbor direct.”

În luna iulie, peste 2,8 milioane de pasageri au tranzitat aeroporturile din România, indicând o cerere solidă pentru extinderea rutelor directe.