Cum se înregistrează evenimentele care îți marchează viața într-un avion, navă sau pe timp de război

Contextele unor evenimente cum ar fi nașterea căsătoria sau decesul nu sunt neapărat previzibile în totalitate. Așa că legislația are prevederi și pentru aceste lucruri.

Astfel, în cazul în care un astfel de eveniment are loc pe o navă, atunci comandații navelor, care trebuie să fie sub pavilion românesc înregistrează situația. Aceștia pot face oficiale nașterile, decesele, dar și căsătoriile. Condiția este să fie în apele teritoriale ale României și ambii soți trebuie să fie cetățeni români.

Căsătoria se va desfășura întocmai cum cere legislația. Adică inclusiv certificate medicale prenupțiale. Dovada pe care o eliberează comandatul de navă va folosi celor doi să își scoată certificat de la starea civilă. Costurile pentru un astfel de eveniment nu sunt tocmai de neglijat, ele variază între 700 și 1.500 de euro.

Și în cazul aeronavelor, tot comandatul este cel care poate oficializa nașterea și decesul. În cazul căsătoriilor, acestea sunt interzise la bordul avioanelor. În ceea ce privește nașterea sau decesul, comandatul va emite un extras de drum. Acesta va ajunge la Direcția de stare civilă a Sectorului 1 București. Iar de aici se emit actele necesare în funcție de eveniment.

În caz de război sunt desemnați ofițeri special responsabili cu asemenea situații. Ei sunt cei care pot să înregistreze acest tip de eveniment atât pentru militari cât și pentru civili. Dar această operațiune va fi exercitată numai dacă în zona respectivă nu există o misiune diplomatică sau un oficiu consular al României.

Ofițerii pot să oficieze căsătorii între cetățenii români, dar și între un cetățean român și unul străin. Toate aceste tipuri de evenimente sunt consemnate în jurnalul acțiunilor de luptă. Iar documentele întocmite în teatrele de operațiuni sunt trimise lunar în țară. Ele ajung tot la Starea Civilă a Sectorului 1 unde sunt înregistrate. Aceleași reguli se aplică și în cazul redactării unui testament.