Topul castelelor misterioase din România. Ascund povești bizare și evenimente inexplicabile

Topul castelelor misterioase din România. Ascund povești bizare și evenimente inexplicabile
Mai multe castele din România nu sunt renumite doar pentru frumusețea lor arhitecturală, ci și pentru poveștile conturate în jurul lor. Localnicii și vizitatorii spun că unele sunt bântuite, iar spiritele celor trecuți în neființă au rămas în locurile în care au trăit odinioară.

Castele bântuite din România. Banffy, locul în care spiritele soldaților ar fi încă prezente

Situat în apropiere de Cluj, Castelul Banffy este cunoscut ca unul dintre cele mai bântuite locuri din România. Cei care locuiesc în zonă spun că fantomele cutreieră coridoarele și sălile castelului, speriind pe oricine îndrăznește să treacă pragul acestui loc de legendă.

Pe lângă aceste povești, Castelul Banffy a servit și ca spital militar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Se spune că soldații care și-au pierdut viața în acest loc nu și-au găsit cu adevărat liniștea, iar spiritele lor încă bântuie printre vechile ziduri ale castelului.

În ultimii ani, domeniul de la Bonțida a fost folosit pentru organizarea festivalului Electric Castle. Cea de-a 11-a ediție a acestuia s-a încheiat pe 21 iulie, după cinci zile pline de muzică, dans și spectacole.

Banffy Bonțida

Banffy-Bonțida. Sursa foto: Facebook

Ce ascunde impozanta clădire din inima Hunedoarei

Castelul Corvinilor este un alt loc încărcat de mister. Una dintre cele mai cunoscute legende povestește că, acum mai bine de 500 de ani, o nobilă pe nume Ana și-ar fi trădat soțul, iar acesta a ordonat uciderea ei în chinuri groaznice. Se spune că spiritul femeii bântuie castelul și astăzi.

Castelul Corvinilor

Castelul Corvinilor. Sursa foto: Facebook

O legendă celebră, care a contribuit la renumele castelului, susține că Vlad Țepeș ar fi fost ținut captiv în Castelul Corvinilor timp de șapte ani și că de atunci ar bântui locul. Istoricii infirmă însă această ipoteză, menționând că domnitorul nu a fost niciodată închis în impozanta clădire. În ciuda acestui aspect, legenda continuă să atragă turiști pasionați de mitul lui Dracula.

Castele încărcate de mister. Povestea Iuliei Hașdeu și moartea fostei directoarea muzeului din Câmpina

Castelul Iuliei Hașdeu, ridicat în memoria tinerei care a murit la doar 18 ani, este unul dintre cele mai fascinante locuri din România. Deși fiica fostului scriitor nu a locuit niciodată în această clădire, poveștile despre prezența ei sunt transmise din generație în generație.

Tatăl ei, Bogdan Petriceicu Hașdeu, a ordonat construirea castelului respectând indicațiile pe care, conform legendelor, fiica sa i le-ar fi trimis din lumea de dincolo.

Localnicii spun că fantoma Iuliei este încă prezentă în castel și în curtea acestuia. Se spune că tânăra poate fi văzută cântând la pian în sălile interioare sau plimbându-se printre aleile castelului, purtând o rochie albă și ținând în mână un buchet de margarete.

Castelul de la Câmpina, construit în memoria Iuliei Hașdeu

Sursa foto: 17400796 © Cristi111 | Dreamstime.com

Directoarea muzeului a fost găsită spânzurată

Jenica Tabacu, fosta directoare a Muzeului Iuliei Hașdeu, a fost găsită spânzurată în propria locuință. Incidentul a avut loc în 2018 și a stârnit temeri în rândul celor care au cunoscut-o, mai ales că aceasta a studiat ani de-a rândul textele scrise de fostul scriitor și de fiica lui.

Jenica Tabacu

Jenica Tabacu. Sursa foto: Captură video/Youtube

Cu puțin timp înainte de acest eveniment tragic, Jenica Tabacu anunța că va lansa o lucrare legată de opera savantului.

