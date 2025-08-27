International Legea de recrutare se schimbă pentru tinerii de 18-22 de ani







Bărbații din Ucraina cu vârste între 18 și 22 de ani vor putea circula liber la frontieră în ambele direcții, conform unei decizii recente a guvernului, în contextul legii marțiale, a declarat prim-ministrul Iulia Svîrîdenko, potrivit TVP World.

„Aceasta se aplică tuturor cetățenilor din această grupă de vârstă. Decizia se referă și la cetățenii care, din diverse motive, se află în afara Ucrainei”, a transmis Svîrîdenko printr-un mesaj pe Telegram.

Această măsură marchează o relaxare semnificativă a restricțiilor impuse după invazia Rusiei din februarie 2022 și vizează menținerea legăturilor cetățenilor tineri cu țara lor, atât pentru cei aflați pe teritoriul Ucrainei, cât și pentru cei din afara granițelor.

Prim-ministrul Iulia Svîrîdenko a explicat că modificarea legislativă se aplică tuturor cetățenilor ucraineni cu vârste între 18 și 22 de ani, indiferent dacă se află în Ucraina sau în străinătate.

Decizia guvernamentală vine într-un moment în care legislația din Ucraina interzicea de aproape trei ani bărbaților între 18 și 60 de ani să părăsească țara.

Restricțiile au fost introduse după invazia Rusiei pentru a susține mobilizarea și apărarea teritoriului național.

În acest context, relaxarea aplicată tinerilor reprezintă o excepție semnificativă, dar și un semnal de încredere în menținerea legăturilor culturale și economice cu diaspora ucraineană.

Modificarea legislativă intră în vigoare imediat după publicarea oficială a decretului guvernamental. Aceasta înseamnă că bărbații cu vârste între 18 și 22 de ani pot începe să traverseze frontiera începând cu ziua următoare, fără restricții suplimentare.

Decizia a fost primită cu interes de cetățenii afectați, mulți dintre ei dorind să viziteze familiile sau să finalizeze studii și proiecte personale în străinătate.

Pe de altă parte, autoritățile militare și de securitate ucrainene monitorizează cu atenție fluxul de persoane pentru a evita orice risc asupra mobilizării și securității naționale.

În paralel, analiștii politici au subliniat că această relaxare poate contribui la menținerea unei imagini internaționale pozitive pentru Ucraina, demonstrând flexibilitate și atenție față de tinerii cetățeni.

Pe termen lung, măsura ar putea avea efecte importante asupra vieții economice și sociale din Ucraina. Circulația liberă a tinerilor între 18 și 22 de ani poate facilita schimburile de experiență, educație și afaceri, consolidând legăturile cu diaspora.

În același timp, această flexibilitate reduce presiunea asupra populației tinere și poate contribui la stabilizarea moralului în rândul cetățenilor afectați de război.

În plan regional, decizia ucraineană poate fi interpretată ca un semnal pentru alte țări din zonă privind adaptarea măsurilor restrictive în funcție de grupuri de vârstă și circumstanțe specifice.

Totodată, relaxarea restricțiilor poate fi un pas strategic pentru a menține sprijinul internațional și a demonstra responsabilitate în gestionarea populației în timpul legii marțiale.