Pregătiri ample pentru Ziua Independenței. Concerte, vizite de lideri europeni și restricții de circulație în centrul Chișinăului







Republica Moldova. Pregătirile pentru Ziua Independenței au început la Chișinău, iar manifestările publice se desfășoară în perioada 26–27 august în Piața Marii Adunări Naționale. Programul include ceremonii oficiale, vizita unor lideri europeni și concerte susținute de artiști de renume. Diseară, pe scenă va urca formația rusă Bi-2, alături de Alternosfera și Moldova National Youth Orchestra. Evenimentul este gratuit și face parte din seria de spectacole organizate în ajunul sărbătorii.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, festivitățile vor începe la 27 august, ora 9:00, cu depuneri de flori la Monumentul „Maica Îndurerată” din Chișinău. La ceremonie vor participa președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și premierul Dorin Recean.

Ulterior, de la ora 10:00, conducerea țării, împreună cu membri ai Guvernului, deputați, diplomați și cetățeni vor depune flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt, a precizat Daniel Vodă.

În ziua oficială a sărbătorii, pe 27 august, Piața Marii Adunări Naționale va găzdui un concert cu artiști autohtoni cunoscuți: Magnat și Feoctist, Satoshi, Irina Rimes, Zdob și Zdub și Carla’s Dreams. Guvernul a invitat publicul larg să participe la evenimentele din PMAN.

„Știm că pregătirile sunt în toi și în sate, și în orașe. Ziua Independenței va fi sărbătorită peste tot – o zi plină de semnificație, în care marcăm puterea libertății, a democrației și, mai ales, suveranitatea și unitatea noastră”, a menționat Daniel Vodă.

La sărbătoarea din acest an sunt așteptați lideri europeni de prim rang. La Chișinău vor sosi cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, și premierul Poloniei, Donald Tusk.

Aceștia vor participa la o întâlnire oficială cu președinta Maia Sandu la sediul Președinției, unde vor susține declarații comune, iar ulterior vor adresa mesaje cetățenilor de pe scena din PMAN.

Din noaptea de 25 spre 26 august, centrul Chișinăului este închis traficului rutier. Toate troleibuzele și autobuzele au fost redirecționate pe străzile adiacente, în special pe strada București.

Restricțiile vor fi valabile până în dimineața de 28 august, când transportul public și circulația rutieră vor fi reluate conform programului obișnuit.

Primăria Capitalei precizează că liniile de troleibuz 1, 5, 8 și 22 circulă temporar pe str. București, iar traseele nr. 4 și 34 au fost ajustate. La fel, autobuzele de pe liniile 5, 8, 9, 11, 26 și 46 au fost redirecționate.

Pe 27 august, transportul public va funcționa conform orarului de duminică.

Conducătorii auto sunt îndemnați să se conformeze cerințelor agenților de circulație, să manifeste răbdare și disciplină în trafic, fără abateri de la Regulamentul Circulației Rutiere.