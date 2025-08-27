International Trimisul special al SUA se va întâlni cu reprezentanţii Ucrainei în această săptămână







Trimisul special al SUA, Steve Witkoff, a anunțat marți că în această săptămână va avea întâlniri la New York cu reprezentanți ai Ucrainei. „Mă întâlnesc cu ucrainenii săptămâna aceasta. Aşadar, mă voi întâlni cu ei săptămâna aceasta la New York, iar acesta este un semnal important”, a spus acesta, în emisiunea „Special Report with Bret Baier”, de la Fox News.

Witkoff a declarat că va avea, în această săptămână, întâlniri la New York cu reprezentanți ai Ucrainei, menționând că, în paralel, Washingtonul poartă discuții cu Moscova, în contextul în care Statele Unite încearcă să pună capăt războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

„Mă întâlnesc cu ucrainenii săptămâna aceasta. Aşadar, mă voi întâlni cu ei săptămâna aceasta la New York, iar acesta este un semnal important. Discutăm cu ruşii în fiecare zi”, a spus acesta, la emisiunea „Special Report with Bret Baier”, de la Fox News.

Witkoff a afirmat că, în opinia sa, președintele rus Vladimir Putin dorește să încheie războiul: „Cred că el (Putin) a făcut un efort de bună-credinţă pentru a se angaja (în negocieri). Cu siguranţă a făcut acest lucru la summitul din Alaska. Dar este un conflict foarte complicat”.

Președintele Donald Trump s-a întâlnit cu Putin în Alaska, pe 15 august, iar pe 18 august a avut discuții la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii NATO și europeni.

După aceste discuții, Trump a anunțat că Zelenski și Putin vor avea mai întâi o întâlnire bilaterală, urmată de o reuniune trilaterală la care va lua parte și el. Zelenski a avertizat însă că Rusia încearcă să blocheze o întâlnire directă cu Putin, în timp ce Moscova susține că agenda pentru o astfel de discuție nu este încă stabilită.

„Cred că vom ajunge să asistăm la o întâlnire bilaterală. Părerea mea personală este că preşedintele va fi necesar la masa negocierilor pentru a încheia un acord”, a spus Witkoff, referindu-se la liderul de la Casa Albă.

La preluarea mandatului, în ianuarie, Trump a promis, aşa cum făcuse şi în campanie, că va pune rapid capăt războiului declanșat de Rusia în Ucraina în 2022, însă acest obiectiv nu a fost încă atins.

Trump i-a transmis lui Zelenski că Washingtonul va sprijini garantarea securității Ucrainei în cazul unui acord. Totodată, vineri, el a reafirmat că Rusia riscă sancțiuni dacă în următoarele două săptămâni nu apar progrese către o soluție pașnică cu Ucraina.