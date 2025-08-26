International

Summitul Trump-Lee aduce investiții record. Korean Air își modernizează flota

sursa foto: captură YouTube
Korean Air a anunțat un acord record de 50 de miliarde de dolari pentru achiziționarea a 103 aeronave Boeing și servicii de întreținere a motoarelor, în timpul summitului dintre președintele sud-coreean Lee Jae Myung și președintele american Donald Trump la Washington, potrivit Reuters.

Această tranzacție marchează cea mai mare comandă de aeronave din istoria companiei și subliniază consolidarea relațiilor economice între cele două națiuni.

Record istoric al Korean Air

În timpul unei ceremonii oficiale desfășurate pe 25 august 2025, Korean Air a semnat un acord de 50 de miliarde de dolari cu Boeing și GE Aerospace.

Acordul include achiziționarea a 103 aeronave Boeing, printre care 50 de 737 MAX 10, 25 de 787-10 și 20 de 777-9, precum și opt cargo 777-8F. De asemenea, compania a încheiat un contract de 13,7 miliarde de dolari cu GE Aerospace pentru furnizarea de motoare și servicii de întreținere pe o perioadă de 20 de ani.

Această comandă face parte dintr-o strategie mai amplă de modernizare a flotei și extindere a rețelei de rute, în special către Statele Unite și America Latină.

Aproximativ 80% din aeronavele comandate vor înlocui avioane mai vechi, contribuind astfel la reducerea emisiilor de carbon și la îmbunătățirea eficienței operaționale.

Detalii financiare și implicații economice

Acordul include o componentă semnificativă pentru achiziționarea de motoare de rezervă și servicii de întreținere. Korean Air va plăti 690 de milioane de dolari pentru 19 motoare de rezervă de la GE Aerospace și CFM International.

În plus, compania va încheia un contract de întreținere pe 20 de ani cu GE Aerospace, în valoare de 13 miliarde de dolari.

Boeing 777

Boeing 777 / sursa foto: dreamstime.com

Această tranzacție este semnificativă nu doar pentru Korean Air, ci și pentru industria aerospațială americană, subliniind încrederea în produsele Boeing și consolidând legăturile economice între Statele Unite și Coreea de Sud.

Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a apreciat acordul ca un exemplu de succes al colaborării bilaterale și al impactului pozitiv asupra locurilor de muncă și exporturilor din sectorul aerospațial american.

Perspective regionale și globale

Această comandă subliniază tendința globală de investiții în infrastructura aeriană, în contextul în care multe companii aeriene caută să își modernizeze flotele și să răspundă cerințelor de mediu.

Korean Air, ca membru fondator al alianței SkyTeam, joacă un rol esențial în conectivitatea regională și globală. Această expansiune a flotei va sprijini integrarea post-fuziune cu Asiana Airlines și va permite companiei să își consolideze poziția pe piețele internaționale.

În plus, acest acord reflectă o tendință mai largă în cadrul summitului Trump-Lee, în care companii sud-coreene au anunțat investiții semnificative în diverse sectoare economice din Statele Unite, inclusiv inteligență artificială, semiconductori și energie nucleară.

Aceste angajamente subliniază angajamentul ambelor națiuni de a întări parteneriatele economice și de a sprijini dezvoltarea tehnologică și industrială reciprocă.

