International Negocierile dintre Iran și europeni, reluate la Geneva







Iran va relua marți, la Geneva, discuțiile privind programul său nuclear cu Franța, Regatul Unit și Germania, cele trei state europene membre ale acordului încheiat în 2015 cu Teheranul pentru a limita activitățile nucleare, potrivit AFP.

„Acest nou ciclu de negocieri”, după cel desfășurat în iulie la Istanbul, va avea loc la Geneva, „la nivel de viceminiștri ai afacerilor externe”, a anunțat luni televiziunea de stat. Iranul va fi reprezentat de Majid Takht-Ravanchi, potrivit agenției Tasnim.

Franța, Regatul Unit, Germania, China, Rusia și Statele Unite au semnat în 2015 un acord cu Iranul care impunea restricții importante asupra programului său nuclear, în schimbul unei ridicări treptate a sancțiunilor ONU.

Acordul a devenit caduc în 2018, când Washingtonul s-a retras unilateral din tratat, sub prima președinție a lui Donald Trump. Ca reacție, Teheranul a renunțat la o parte dintre angajamente, în special cele legate de îmbogățirea uraniului.

Paris, Londra și Berlin avertizează că vor reinstaura sancțiunile ONU împotriva Iranului dacă până la sfârșitul lunii august nu va fi găsită o soluție. Teheranul contestă însă legitimitatea europenilor de a activa această clauză din acordul semnat în 2015.

După retragerea Statelor Unite, Franța, Regatul Unit și Germania și-au reafirmat sprijinul pentru acord, anunțând că vor să mențină schimburile comerciale cu Iranul și alegând să nu reinstaureze sancțiunile ONU. Totuși, mecanismul creat de europeni pentru a compensa revenirea sancțiunilor americane nu a funcționat eficient, iar multe companii occidentale au fost nevoite să părăsească Iranul.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Iranul este singura țară fără arme nucleare care îmbogățește uraniu la un nivel de 60%, mult peste limita de 3,67% stabilită prin acordul din 2015. Pentru fabricarea unei bombe nucleare, nivelul de îmbogățire trebuie să ajungă la 90%, precizează AIEA.

Țările occidentale, în frunte cu Statele Unite și Israel, acuză de mult timp Iranul că urmărește să își construiască bomba atomică. Teheranul respinge aceste acuzații și susține că are dreptul să dezvolte energie nucleară exclusiv în scopuri civile.

Progresul programului nuclear iranian a stârnit numeroase speculații după războiul de 12 zile dintre Israel și Iran din iunie și după atacurile americane asupra instalațiilor nucleare iraniene.