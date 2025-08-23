International Măsurile radicale anti-Israel aruncă guvernul olandez în criză







Ministrul olandez de externe, Caspar Veldkamp, a anunțat vineri seara demisia sa, amplificând criza politică într-un guvern interimar deja fragil, potrivit Politico.

Decizia survine în contextul dezacordurilor privind măsurile mai dure împotriva Israelului și afectează stabilitatea celei de-a cincea economii din Uniunea Europeană.

Veldkamp a declarat că nu dispune de „spațiul necesar în săptămânile sau lunile următoare pentru a aplica politicile pe care le consider indispensabile”.

Veldkamp, membru al partidului Nou Contract Social (NSC), a fost urmat de colegii săi în afara guvernului, declanșând o lovitură pentru stabilitatea executivului. Guvernul Olandei funcționează în regim interimar din 3 iunie, după ce Partidul Libertății (PVV), condus de Geert Wilders, a părăsit coaliția din cauza dezacordurilor pe politica migrației.

Într-o declarație oficială, lidera NSC, Nicolien van Vroonhoven, a subliniat că decizia de demisie reflectă frustrările legate de lipsa de progres în îmbunătățirea situației umanitare din Gaza: „Situația trebuie să se îmbunătățească. Nu a făcut-o, așa că luăm măsuri.”

Viceprim-ministrul Eddy van Hijum a adăugat că Veldkamp a insistat asupra unor sancțiuni suplimentare împotriva guvernului israelian, însă demersurile sale au fost constant blocate.

Premierul Dick Schoof și-a exprimat regretul față de retragerea NSC, afirmând că decizia trebuie respectată, dar că guvernul interimar își asumă responsabilitatea în această fază delicată. Partidul Mișcarea Fermierilor și Cetățenilor (BBB), unul dintre cei doi parteneri rămași în coaliție, a criticat sever decizia, caracterizând-o drept abandonarea negocierilor și lăsarea țării „fără conducere.”

Evenimentele au loc concomitent cu agravarea crizei umanitare din Gaza. Organizațiile ONU au declarat recent o foamete în regiune, în timp ce atacurile militare israeliene continuă, iar ministerul sănătății din Gaza raportează peste 60.000 de victime palestiniene de la începutul conflictului pe 7 octombrie 2023.

Veldkamp, fost ambasador în Israel, a menționat că decizia sa de demisie a fost influențată de imposibilitatea de a aplica măsuri eficiente pentru protejarea populației civile

Pe plan politic, demisia ministrului de externe accentuează instabilitatea guvernului olandez, care se află deja în regim interimar înainte de alegerile generale programate pe 29 octombrie. Economiștii și analiștii europeni avertizează că decizia ar putea afecta percepția investitorilor și încrederea publicului în capacitatea Olandei de a gestiona situații de criză.

La nivel internațional, demisia scoate în evidență divergențele politice privind politica externă și reacția țărilor europene față de conflictul din Orientul Mijlociu. În context regional, gestul lui Veldkamp poate influența deciziile altor guverne europene cu privire la sancțiuni și măsuri diplomatice împotriva Israelului.