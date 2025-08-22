Social
Ministrul Sănătății promite un centru de mari arși la Timișoara, până la sfârșitul anului
- Veronica Bursașiu
- 22 august 2025, 20:00
Din cuprinsul articolului
Stadiul lucrărilor este de 80%. Structura finalizată integral. În ceea ce privește arhitectura și instalațiile, progresul este de 70%, respectiv 75%. Sunt concluziile ministrului Sănătății după ce a fost azi pe șantierul Noului Centru pentru Mari Arși din Timișoara.
Un proiect blocat când a mers Alexandru Rogobete în Minister
Institutul Regional de Oncologie și Noul Centru pentru Mari Arși.Au fost șantierele vizitate azi de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, l-a dus pe ministru să vadă cum merg lucrările.
Născut în Timișoara, ministrul Rogobete a spus că pentru el nu " este doar o vizită, ci o mare emoție. Pentru că sunt acasă. Cunosc acest proiect foarte bine. De când am fost pus pe hârtie pentru prima dată. }n anul 2015. În 2022, când am ajuns la Ministerul Sănătății, acest proiect era blocat complet. La Timișoara, la finalul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arși din România. Urmând ca în primăvara anului viitor să fie dat în folosință.
România face un pas important în tratarea marilor arși. Dintre cele trei Centre de Mari Arși aflate în construcție, cel de la Timișoara este cel mai avansat. Urmăresc acest proiect zilnic. L-am susținut constant alaturi de echipǎ și mă bucur enorm să pot spune că Timișoara va găzdui primul centru funcțional dedicat tratării marilor arși.
Noul Centru pentru Mari Arși, investiție de 80 milioane de euro
Proiectul are o valoare de 80 de milioane de euro. Finanțarea este asigurată de Ministerul Sănătății prin proiectul Băncii Mondiale, în parteneriat cu autoritățile județene. La nivelul Ministerului Sănătății a fost deja declanșată procedura pentru achiziția echipamentelor medicale necesare. Astfel încât centrul să poată fi dat în folosință cât mai repede.
"Acest centru nu va fi doar un spațiu pentru tratarea marilor arși, ci va include și dotări medicale de ultimă generație: 58 de paturi pentru UPU-SMURD, 12 paturi pentru pacienții cu arsuri grave. Vor fi șase rezerve pentru pacienți cu arsuri intermediare și post-critici și cinci paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă. Centrul va avea osecție ATI cu 27 de paturi și un bloc operator modern cu 25 de săli. Clădirea va fi prevăzută cu heliport, pentru intervenții rapide și sigure", a spus ministrul Sănătății la Timișoara.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.