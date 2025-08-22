Social Ministrul Sănătății promite un centru de mari arși la Timișoara, până la sfârșitul anului







Născut în Timișoara, ministrul Rogobete a spus că pentru el nu " este doar o vizită, ci o mare emoție. Pentru că sunt acasă. Cunosc acest proiect foarte bine. De când am fost pus pe hârtie pentru prima dată. }n anul 2015. În 2022, când am ajuns la Ministerul Sănătății, acest proiect era blocat complet. La Timișoara, la finalul acestui an va fi finalizat primul Centru de Mari Arși din România. Urmând ca în primăvara anului viitor să fie dat în folosință.

România face un pas important în tratarea marilor arși. Dintre cele trei Centre de Mari Arși aflate în construcție, cel de la Timișoara este cel mai avansat. Urmăresc acest proiect zilnic. L-am susținut constant alaturi de echipǎ și mă bucur enorm să pot spune că Timișoara va găzdui primul centru funcțional dedicat tratării marilor arși. Noul Centru pentru Mari Arși, investiție de 80 milioane de euro

Proiectul are o valoare de 80 de milioane de euro. Finanțarea este asigurată de Ministerul Sănătății prin proiectul Băncii Mondiale, în parteneriat cu autoritățile județene. La nivelul Ministerului Sănătății a fost deja declanșată procedura pentru achiziția echipamentelor medicale necesare. Astfel încât centrul să poată fi dat în folosință cât mai repede.