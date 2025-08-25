Social

Și-au bătut joc de banii publici. Cele mai ciudate achiziții făcute de primării

Și-au bătut joc de banii publici. Cele mai ciudate achiziții făcute de primării
Într-o comună fără canalizare, o primărie a cumpărat bănci de lux. În alt oraș, s-au dat flori și mărțișoare de 20 000 € — când oamenii cer infrastructură. Și, undeva la malul mării, zeci de achiziții directe — de la autoturisme scumpe la parcuri de distracție — au stârnit semne de întrebare. Realitatea arată fragilitatea priorităților în administrația locală.

Măceșu de Sus: bănci de 120 000 lei într-o comună fără utilități

În comuna Măceșu de Sus (Dolj), autoritățile au investit peste 25 000 € (120 000 lei) în achiziția a 100 de bănci de lemn amplasate pe drumul principal. Reacția localnicilor a fost una dură: în sat unde nu există canalizare sau gaz metan, investiția a fost considerată o risipă.

Un rezident descria situația: localitatea mai are 170 de case, dar doar 100 de bănci au fost instalate — unele suprapuse sau blocate cu lanțuri, ca să nu fie furate. „Trebuie făcute grafice de prioritate, nu bănci când n-ai apă curentă la robinet.”

Banii alocați mobilierului urban au ajuns aproape egali cu suma cheltuită pe decorarea stâlpilor cu stegulețe: aproximativ 70 000 lei.

Flori și mărțișoare de 20 000 € pentru doamne la Slatina

În Slatina (județul Olt), decizia Primăriei a stârnit scandal: achiziția a 3 000 de mărțișoare și flori în ghiveci, la un euro bucata — total estimat la 20 000 € (100 000 lei) — a fost aprobată de Consiliul Local. Edilul Mario‑Lucian De Mezzo a explicat: „Mărțișoarele vor costa 3 000 de euro, un euro bucata. Luăm 3 000 de mărțișoare și vom achiziționa 3 000 de flori în ghiveci, pe care le vom da doamnelor.”

Nemulțumirea comunității nu a întârziat: „Nu, eu n-am nevoie de mărțișor, eu am nevoie pe unde să merg și de canalizare”, a spus o localnică, care a adăugat: „E mult. Lasă banii ăia să‑i folosească la străzi, la astea.”

Confecționare mărțișor

Confecționare mărțișor. Sursa foto: parlament.md

La Medgidia, s-au dus milioane pe mașini, consultanță și distracție… pentru copii

La capătul țării, administrația publică din Medgidia a atras atenția prin volumul de cheltuieli inopinate. În primele cinci luni ale anului 2023, achizițiile directe de la Primărie totalizau 6,4 milioane lei. Incluse:

  • Două autoturisme în valoare de 172 000 lei

  • Consultanță juridică în valoare de 120 000 lei, în condițiile în care instituția are angajați juriști

  • Organizarea Zilei Copilului – 230 000 lei doar pentru închirierea unui parc de distracții temporar, cinăma în aer liber, tun de confetti, animatori și scenă (pentru o durată de doar 6 ore).

Pe lângă acestea, administrația a investit peste 315 000 lei în publicitate în mass‑media locală — de până la 3 500 lei per articol în care se promovau realizările administrației. Cea mai mare sumă a mers către TV Action — 100 600 lei, urmată de Prosper Communication cu 38 500 lei.

Legislația românească în materie de achiziții publice — Legea 98/2016 și Legea 101/2016 — impune transparență, tratament egal și justificarea necesității fiecărei cheltuieli. Dar în teren se observă frecvent „achiziții inutile”, fragmentări intenționate pentru a ocoli procedurile (e.g. împărțirea proiectului în lotsuri mici) sau recurgerea la achiziții directe fără justificare publică solidă

