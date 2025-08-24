International Cartea care dezvăluie legătura ciudată a lui Vladimir Putin cu o adolescentă de 17 ani







Președintele rus, Vladimir Putin este acuzat, într-o carte semnată de jurnaliștii Roman Badanin și Mikhail Rubin, că și-ar fi cultivat imaginea electorală înaintea alegerilor din 2012 printr-un calendar erotic cu tinere modele, printre care și o adolescentă de 17 ani. Criticii liderului rus susțin că aceste metode au făcut parte dintr-o strategie de imagine menită să-i asigure revenirea la Kremlin, potrivit Daily Star.

Criticii președintelui susțin că aceste manevre făceau parte dintr-o strategie de imagine atent construită, menită să-i asigure revenirea la Kremlin în 2012.

În volumul „Țarul în persoană. Cum ne-a păcălit Vladimir Putin”, cei doi autori afirmă că liderul de la Moscova nu doar că a sprijinit proiectul calendarului, ci a și primit datele de contact ale fetelor implicate. Una dintre ele era Alisa Kharcheva, pe atunci în vârstă de 17 ani, astăzi vedetă de televiziune în vârstă de 32 de ani.

Potrivit surselor citate în carte, Kharcheva l-ar fi vizitat regulat pe președinte timp de un an, fiind dusă la întâlniri o dată la două săptămâni.

În 2011, tânăra apărea într-o emisiune TV și minimaliza criticile privind vârsta ei, declarând că fotografiile erau „în limitele a ceea ce este permis, atât moral, cât și public”.

Ea a povestit că a purtat o simplă rochie de vară pentru ședința foto și că Vladimir Putin a fost impresionat de rezultat. O sursă a mai dezvăluit că la fiecare întâlnire, Kharcheva trebuia să prezinte un „proiect” liderului rus, lucru pe care îl accepta de bunăvoie

Cartea oferă și detalii despre ascensiunea fulgerătoare a tinerei. În același an, ea a fost admisă la prestigiosul MGIMO, deși anterior eșuase la Universitatea de Stat din Moscova. Autorii sugerează că această admitere ar fi fost o recompensă din partea lui Vladimir Putin.

Mai târziu, în 2015, numele lui Kharcheva apărea într-o tranzacție imobiliară cu Grigory Baevsky, apropiat al oligarhului Arkady Rotenberg, prieten de lungă durată al președintelui. Ea a devenit proprietara unui apartament într-un complex de lux din Moscova, însă prețul nu a fost făcut public.

Tânăra a negat orice legătură privilegiată, insistând că a contractat un credit ipotecar printr-o agenție. Totuși, documente publice arată că Baevsky a transferat imobile și către alte femei din cercul prezidențial, inclusiv către familia Alinei Kabaeva, presupusa parteneră a lui Putin. Kremlinul a respins constant orice asociere.

Cartea menționează și plăți misterioase către tatăl fetei, Vsevolod Kharchev. O companie de stat condusă de Vladimir Tabak, personaj cheie în propaganda online a regimului, i-ar fi transferat lunar 1.000 de dolari, fără o explicație clară.