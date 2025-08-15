Politica Kremlinul activează o rețea masivă de propagandă online pentru a influența alegerile din Repubica Moldova







Republica Moldova. În contextul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, Kremlinul a lansat o campanie masivă de propagandă online. În special pe platformele YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și Threads. Scopul este de a influența opinia publică și rezultatele scrutinului. „WatchDog.MD” a identificat o rețea formată din 910 conturi care distribuie narative pro-ruse, atacă Uniunea Europeană, procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. De asemenea și procesele democratice și liderii pro-europeni de la Chișinău.

Această rețea include postaci care acționează coordonat sub identități false, conturi inautentice care combină activitatea automată cu cea umană, boți și pagini dedicate pe Facebook. Mesajele difuzate urmăresc amplificarea discursului manipulator al politicienilor și partidelor pro-ruse din Republica Moldova. Astfel, consolidând aparența unei susțineri populare care, în realitate, nu există.

Printre cei mai citați de rețeaua de propagandă se regăsesc Victoria Furtună, fostă procuroare anticorupție inclusă pe lista de sancțiuni a UE pentru tentative de destabilizare a țării. De asemenea George Simion, liderul partidului extremist AUR din România, Eugenia Guțul, guvernatoarea Găgăuziei sancționată de UE și SUA, Ilan Șor, oligarh fugar aflat la Moscova. Totodată, Călin Georgescu, fost candidat la funcția de președinte al României cu legături pro-Kremlin, și Ion Ceban, primarul Chișinăului, susținut de FSB la alegerile pentru funcția de edil în 2019 și interzis în spațiul Schengen pentru amenințarea securității României.

Un rol important în rețea îl joacă Biserica Ortodoxă din Moldova, afiliată Patriarhiei Ruse. Aceasta fiind folosită pentru promovarea mesajelor împotriva valorilor europene și a comunității LGBT. Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, cunoscut pentru poziția sa pro-Kremlin. A fost cea mai mediatizată figură bisericească în cadrul campaniei.

„În plus, rețeaua a recurs la generarea de clipuri și imagini prin inteligență artificială pentru a crea iluzia unei susțineri populare. În cazul Victoriei Furtună, au fost realizate materiale cu avatare care promovează mesajele sale și ale partidului condus de aceasta, cu scopul de a da impresia unui sprijin larg în rândul cetățenilor”, se menționează în studiu.

Cele 910 conturi identificate reprezintă doar un segment dintr-o rețea mult mai extinsă, care ar putea ajunge la zeci de mii de entități folosite pentru operațiuni similare în alte state europene, inclusiv România. Această rețea constituie o amenințare directă la securitatea informațională a Republicii Moldova și la integritatea procesului electoral din 28 septembrie.

Comunitatea „WatchDog.MD” urmează să raporteze întreaga rețea către platformele META, TikTok și YouTube. Aceștia au responsabilitatea de a interveni prompt și eficient pentru a bloca instrumentele digitale folosite de persoane. De asemenea și de organizații aflate sub sancțiuni internaționale și implicate în destabilizarea țării.