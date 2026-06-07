Un incident grav a avut loc duminică seara în municipiul Lupeni, județul Hunedoara, unde un bărbat ar fi tras cu o armă cu bile asupra mai multor persoane. Autoritățile au intervenit de urgență, iar zona a fost securizată pentru desfășurarea cercetărilor.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, oamenii legii au fost alertați printr-un apel care semnala folosirea unei arme împotriva unor persoane aflate în municipiu.

„Politiştii din municipiul Lupeni au fost sesizati, la data de 7 iunie a.c., cu privire la faptul că un barbat ar fi executat focuri de armă spre mai multe persoane din municipiul Lupeni. La faţa locului au fost mobilizate de urgenţă echipaje de poliţie, alături de echipajele SMURD şi alte structuri specializate de intervenţie, care au contribuit la acordarea asistenţei medicale şi la securizarea zonei. S-a intervenit cu 2 ambulante SMURD si cu o Autospecială pentru Transport Personal si Victime Multiple”, a transmis IPJ Hunedoara.

Presa locală a relatat că este vorba de un bătbat care a tras asupra fostei iubite și a familiei sale.

Primele date arată că patru persoane au fost rănite și au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Deocamdată nu au fost comunicate informații oficiale privind starea acestora.

Anchetatorii desfășoară verificări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs incidentul și pentru a clarifica motivele care au stat la baza acestui act de violență.

Recent, un bărbat din comuna Ciorani, județul Prahova, a intrat în atenția anchetatorilor după ce ar fi pus la cale o înscenare menită să convingă autoritățile că a fost ținta unui atac armat. Pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal care vizează mai multe infracțiuni, inclusiv inducerea în eroare a organelor judiciare.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, cercetările au început în noaptea de 27 mai, după ce bărbatul a sesizat autoritățile, susținând că, în timp ce se deplasa cu mașina pe raza comunei Ciorani, o persoană mascată și înarmată ar fi tras un foc de armă în apropierea sa.

„Activităţile de cercetare penală au fost demarate la data de 27 mai, în jurul orei 01:20, ca urmare a unei sesizări formulate de un bărbat care a reclamat faptul că, în timp ce se deplasa cu autoturismul pe raza comunei Ciorani, o persoană mascată şi înarmată ar fi pătruns în proximitatea drumului public şi ar fi executat un foc de armă în plan vertical, apelantul apreciind că ar fi fost ţinta respectivei acţiuni”, a informat IPJ Prahova.

În urma verificărilor, polițiștii au concluzionat că incidentul reclamat nu a avut loc în forma prezentată. Anchetatorii au stabilit că bărbatul, în vârstă de 29 de ani, ar fi abandonat în zonă un cartuș de calibrul 7,65 mm și ar fi folosit ulterior un articol pirotehnic pentru a crea impresia utilizării unei arme de foc.

„În urma investigaţiilor şi a probatoriului administrat a rezultat că apelantul, un bărbat în vârstă de 29 de ani, ar fi deţinut un cartuş calibrul 7,65 mm, pe care l-ar fi abandonat în zona din care a efectuat apelul către autorităţi, iar ulterior ar fi utilizat un articol pirotehnic, cu scopul de a crea aparenţa folosirii unei arme de foc”, au arătat reprezentanții IPJ.