Visul ruinat al lui Ceaușescu și fantoma neterminată a Bucureștiului

Casa Radio, construcția megalomanică proiectată în anii ’80 pe axa Dâmboviței, ar fi trebuit să devină un simbol al puterii regimului Ceaușescu și un spațiu multifuncțional, găzduind atât Radiodifuziunea Română, cât și viitorul „Muzeu Național al Cântării României”.

Gândită la scară monumentală, cu fațade colosale și un balcon de paradă, clădirea era menită să impresioneze și să inspire respect față de autoritate. Deși neterminată, Casa Radio a intrat într-o singură zi în rolul său politic: la 23 august 1989, Ceaușescu a asistat de pe balcon la parada militară, folosind clădirea ca tribună pentru cultul personalității.

După prăbușirea regimului, construcția a rămas o fantomă de beton în inima Capitalei, părăsită și degradată, purtând povara ambițiilor megalomane ale trecutului. Încercările ulterioare de reconversie, promisiunile guvernamentale și disputele juridice nu au făcut decât să transforme Casa Radio într-un simbol al tranziției neterminate a Bucureștiului.

Înainte să fie ridicată Casa Radio, terenul de pe Splaiul Independenței era cunoscut pentru Hipodromul București, inaugurat în perioada interbelică. Era un spațiu de loisir, loc de întâlnire pentru elitele Capitalei și una dintre mândriile urbanistice ale epocii. După 1948, odată cu venirea la putere a comuniștilor, hipodromul a fost demolat pentru a face loc unor planuri urbanistice mult mai ambițioase.

Nicolae Ceaușescu își imagina un „nou centru civic” al Bucureștiului, un ansamblu monumental menit să rivalizeze cu capitalele occidentale și să exprime puterea regimului. Dacă Casa Poporului era punctul central, pe axa Dâmboviței urma să se ridice o altă clădire-simbol: Casa Radio. „Pentru Ceaușescu, Casa Radio era o tribună. Nu avea funcțiuni reale, era mai mult o scenografie urbană. Astăzi, vedem că o clădire gândită doar ca instrument de propagandă nu poate să își găsească locul într-o societate liberă”, explicaun arhitect implicat în proiectele anilor ’80:

Proiectată în anii ’80, Casa Radio trebuia să fie un spațiu multifuncțional, destinat inițial Radiodifuziunii Române, dar și viitorului „Muzeu Național al Cântării României” – o instituție care ar fi adunat „valorile poporului” reinterpretate prin filtrul propagandei.

Clădirea a fost gândită la scară monumentală, cu o fațadă colosală pe bulevardul Știrbei Vodă și un balcon de paradă. Stilul arhitectural amintea de estetica neoclasică socialistă: masivă, greoaie, construită să intimideze și să inspire respect față de putere. După cum explica Augustin Ioan, arhitect și profesor universitar: „Casa Radio a fost gândită ca parte a unei axe a puterii. Dacă Palatul Parlamentului era centrul, Casa Radio trebuia să fie tribuna. După 1989, clădirea a devenit simbolul neputinței noastre de a decide ce facem cu moștenirea comunistă.”

Deși nu fusese terminată, Casa Radio a intrat în folosință propagandistică. La 23 august 1989, Ceaușescu a asistat de pe balconul clădirii la parada militară și la defilarea „oamenilor muncii”. Imaginile TV de atunci surprind dictatorul flancat de soția sa, privind cu satisfacție către „realizările socialismului”.

Aceasta a fost, de fapt, singura zi în care Casa Radio și-a atins scopul politic pentru care fusese gândită: o tribună pentru cultul personalității. Câteva luni mai târziu, regimul avea să se prăbușească, iar construcția să rămână un mastodont în inima Bucureștiului. „Pentru Ceaușescu, Casa Radio era o tribună. Nu avea funcțiuni reale, era mai mult o scenografie urbană. Astăzi, vedem că o clădire gândită doar ca instrument de propagandă nu poate să își găsească locul într-o societate liberă”, declara arhitectul Șerban Țăgănaș.

În decembrie 1989, șantierul s-a oprit brusc. Clădirea era ridicată în proporție de peste 70%, dar fără finisaje, instalații sau funcțiuni clare. Ani la rând, Casa Radio a rămas părăsită, cu geamurile sparte și pereții scorojiti, o mărturie a ambițiilor megalomane ale lui Ceaușescu.

Bucureștenii o priveau ca pe o „carcasă de beton”, un loc mitic și înfricoșător, despre care circulau povești urbane – de la buncărele ascunse în subsol până la planurile de a o transforma în sediu NATO sau în mall. În realitate, clădirea era un elefant alb: prea mare pentru a fi utilizată, prea scumpă pentru a fi demolată, dar prea degradată pentru a fi finalizată ușor. După cum spunea Marius Marcu-Lapadat, arhitect: „Este un elefant alb. Prea mare ca să fie folosit, prea scump ca să fie demolat. Din păcate, orice proiect de reconversie riscă să fie mult mai costisitor decât ridicarea unei clădiri noi.”

La începutul anilor 2000, Guvernul a încercat să atragă investitori privați. A apărut ideea „Dâmbovița Center”, un proiect mixt care presupunea păstrarea parțială a fațadei și ridicarea unui complex cu mall, hoteluri, birouri și apartamente de lux.

Companii israeliene și consorții internaționale au intrat în parteneriat cu statul român, dar proiectul a fost încurcat de probleme birocratice și financiare. În 2007, unele demolări au început efectiv, însă criza economică din 2008 a blocat totul.

Dezvoltatorii, precum Plaza Centers, au intrat ulterior în insolvență, iar terenul și clădirea au devenit subiect de litigii. Statul român, care deținea inițial o parte din acțiuni, a pierdut treptat controlul, iar Casa Radio a rămas, din nou, în paragină.

De-a lungul anilor, fiecare Guvern a promis că va „rezolva” situația Casei Radio. S-a vorbit de preluarea completă de către stat și transformarea ei într-un centru cultural, despre o nouă licitație pentru investitori privați.

Însă disputele juridice asupra terenului, neclaritățile din contractele de parteneriat public-privat și lipsa de interes a investitorilor au transformat clădirea într-un simbol al tranziției românești: multe planuri, niciun rezultat concret. Astăzi, în 2025, Casa Radio se află tot în aceeași stare: o structură uriașă de beton, înconjurată de schele ruginite și garduri de protecție. Unele licitații recente au încercat să vândă părți din teren sau să atragă finanțare, dar nimic nu s-a concretizat.

1983–1986. Încep lucrările de construcție pentru Casa Radio, parte din „centrul civic” gândit de Nicolae Ceaușescu. Proiectul prevede inițial sediul Radiodifuziunii Române și Muzeul Național al Cântării României.

1989, 23 august. Nicolae Ceaușescu folosește balconul clădirii neterminate pentru a asista la parada militară. Aceasta rămâne singura utilizare propagandistică a construcției.

1990–2000. Clădirea este abandonată. Se degradează treptat, devine spațiu invadat de vegetație și teren de joacă pentru urbaniști amatori. În presa vremii apar primele articole care o numesc „ruina Casei Radio”.

2003–2005. Statul român intră într-un parteneriat public-privat pentru transformarea Casei Radio în „Dâmbovița Center”, un complex cu mall, hoteluri și birouri.

2007. Încep demolările parțiale, cu promisiunea că 70% din structura veche va fi înlocuită și integrată într-un proiect modern. Lucrările sunt însă rapid oprite.

2008–2010. Criza financiară mondială afectează dezvoltatorii (Plaza Centers), care intră ulterior în dificultăți financiare. Proiectul este blocat.

2013–2017. Plaza Centers intră în insolvență. Creditorii încearcă să valorifice proiectul, dar fără succes. Statul român ridică problema recuperării terenului.

2019–2022. Discuțiile despre reconversia clădirii reapar în campanii electorale, însă nu se finalizează niciun plan concret.

2023. Se reiau negocierile cu investitori privați. Apar primele discuții despre implicarea companiei AFI Europe, interesată să cumpere participația majoritară a Plaza Centers.

2024. AFI Europe semnează un pre-contract pentru achiziția a 75% din proiectul Casa Radio, pentru suma de aproximativ 60 de milioane de euro. Finalizarea depindea de clarificări juridice și aprobări guvernamentale.

2025. Termenul pentru finalizarea tranzacției este prelungit până la 31 decembrie 2025. Proiectul rămâne blocat, clădirea se află încă în ruină, dar AFI Europe menține intenția de dezvoltare a unui complex mixt, cu birouri, mall, hotel, spații rezidențiale.