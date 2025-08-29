Economie Victoria, primul oraș ridicat în comunism, pregătit pentru fabrica secolului







La poalele Munților Făgăraș, Victoria, primul oraș ridicat în comunism, va găzdui o investiție strategică de 535 de milioane de euro, după cum a anunțat ministrul Economiei, Radu Miruță: o fabrică de pulberi pentru muniție, construită de la zero de gigantul german Rheinmetall, menită să asigure independența României în industria de apărare și să creeze peste 700 de locuri de muncă.

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că acest contract a fost semnat miercuri, în Germania, și prevede construirea la Victoria, județul Brașov, a unei fabrici de pulberi pentru muniție, realizată de Rheinmetall, cel mai mare producător european de armament.

Potrivit ministrului, România a obținut condiții avantajoase, printre care drept de veto asupra deciziilor majore, implicarea furnizorilor români și reducerea costurilor de licență, ceea ce va aduce economii de peste 93 de milioane de euro. Investiția, evaluată la 535 de milioane de euro, va începe în 2026, cu o durată estimată de trei ani, și va genera 700 de locuri de muncă. Fabrica va asigura independența țării în materie de pulberi pentru muniție și va putea să furnizeze și piața regională.

La ceremonia de semnare a contractului au fost prezenți de CEO-ul Rheinmetall, Armin Papperger, secretarul general NATO, Mark Rutte, ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, vicecancelarul german Lars Klingbeil și președintele Bulgariei, Rumen Radev.

Orașul Victoria, situat la poalele Munților Făgăraș, la 30 km vest de Făgăraș, s-a dezvoltat în jurul unui proiect industrial strategic. Inițial numită Ucea Fabricii, localitatea a luat naștere în jurul unei fabrici înființate în perioada interbelică de antreprenori cehi, care producea pulberi explozive. După instaurarea comunismului, extinderea uzinei chimice Ucea a transformat așezarea într-o colonie muncitorească, cunoscută mai târziu sub numele de Ucea Roșie, pentru ca din 1954 să poarte denumirea actuală, Victoria.

Construirea orașului a fost strâns legată de combinatul chimic, început în 1938, când statul român a decis edificarea unei fabrici pentru pulberi explozive, inspirându-se din „Fabrica de explozivi ENA” de la Făgăraș. Societatea germană Ferrostaal AG din Essen a fost aleasă pentru construcția fabricilor, camuflate strategic în pădure, cu terenuri expropriate pentru a permite dezvoltarea completă a complexului și a coloniei muncitorești.

Societatea Ferrostaal a studiat mai multe amplasamente și a ales Ucea Mare pentru fabrică, valorificând pădurea pentru camuflaj. Exproprierea terenurilor, desfășurată în două etape, a inclus construirea fabricii și a orașului muncitoresc, totalizând aproape 9,8 milioane de metri pătrați, deși documentele oficiale consemnează doar 8,9 milioane. Procesul a fost complicat, terenurile aparținând composesoratelor locale, cu proprietari individuali care au contestat exproprierile.

Primele lucrări au început în 1939, dar șantierul a fost oprit după 23 august 1944, în plin război. Abia în 1948 s-au reluat lucrările, folosind forță de muncă formată din prizonieri, localnici și evrei, trăind în condiții asemănătoare unui lagăr. În 1949 au fost ridicate primele locuințe permanente, colorate distinct pentru fiecare stradă, iar orașul a început să prindă contur.

În anii 1950, Victoria a început să se transforme după modelul comunist: pavilioane și blocuri pentru muncitori și ingineri, magazine, cantină, cinematograf, ștrand, bănci, restaurante și cooperative meșteșugărești au fost construite treptat. Bătrânii își amintesc că primele drumuri erau prin noroi, iar apa și curentul electric au fost aduse abia odată cu edificarea primelor clădiri.

„Victoria este primul oraș nou care a apărut pe harta Republicii Populare Române. Tot ce se întâmplă aici este direct raportat la existența combinatului chimic”, scria ziarul Scânteia în 1965. Orașul, construit pe locuri neumblate, a devenit rapid un centru industrial și comunitar, cu o populație de peste 7.000 de locuitori, majoritatea legați de combinat.