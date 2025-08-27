International Putin își reiterează poziția. Nu acceptă trupe occidentale de menținere a păcii







Vladimir Putin, liderul de la Kremlin, nu vrea să audă de prezența trupelor militare occidentale în Ucraina. Este un nou mesaj transmis de Administrația Prezidențială, conform Agerpres.

Kremlinul a explicat că tocmai apropierea NATO de granițele Rusiei a declanșat invadarea Ucrainei. Așadar, este respinsă orice prezenţă a unor trupe occidentale în război, ca garanţie de securitate pentru această ţară în cazul unui acord de pace.

În ultima vremea mai mulți aliaţii europeni ai Ucrainei și-au exprimat dorința de-a trimite un contingent militar, pentru a-i oferi astfel o formă de garanţie de securitate. Ca alternativă la aderarea Ucrainei la NATO, mișcare ce a fost ferm refuzată de preşedintele american Donald Trump. Liderul de la Casa Albă este totuşi dispus să accepte o anumită contribuţie a SUA la aceste garanţii, dar fără prezența trupelor terestre.

Kremlinul a anunțat de mai multe ori în ultimele luni că se opune oricărei desfăşurări de trupe occidentale în Ucraina. Mișcare pe care ministrul rus de externe Serghei Lavrov a comparat-o cu o intervenţie militară, care ar fi de neacceptat pentru Rusia.

Astfel de trupe implică o prezenţă NATO în Ucraina, lucru pe care Rusia a încercat să-l împiedice de la bun început, a explicat miercuri Kremlinul, după cum mai precizează sursa citată.

„De fapt, încă de la bun început, tocmai înaintarea infrastructurii NATO şi infiltrarea infrastructurii sale militare pot fi menţionate printre cauzele profunde ale situaţiei de conflict care a apărut. Prin urmare, avem o poziţie negativă faţă de discuţii de acest fel",”, a afirmat, azi, purtătorul de cuvânt de la Kremlin, Dmitri Peskov.

Oficialul a confirmat că aceasta este una dintre principalele teme ale negocierilor de pace. Dar, a refuzat să precizeze care ar fi garanţiile de securitate europene pe care Rusia le-ar putea accepta.