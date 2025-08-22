Actualitate

Secretele spionilor lui Ceaușescu. Evenimentul istoric

Secretele spionilor lui Ceaușescu. Evenimentul istoric
Secretele spionilor lui Ceaușescu. Evenimentul istoric de la ora 12:00.

Ceaușescu prețuia munca de informații.

Ceaușescu știa direcțiile de acțiune ale marilor puteri.

Nicolae Ceaușescu aducea în jurul lui doar oameni care-i spuneau că este genial.

Ceaușescu știa direcțiile de acțiune ale marilor puteri.

Mihai Caraman nu a avut o linie directă cu Moscova.

Mihai Caraman, spionul care a umilit NATO.

Occidentul a avut un mare rol în construirea "Marelui Conducător" român.

Dan Andronic în dialog cu Florian Banu - istoric, cercetător CNSAS, despre secretele spionilor lui Ceaușescu.

 

 

