Actualitate
Secretele spionilor lui Ceaușescu. Evenimentul istoric
- Iuliu Vlădescu
- 22 august 2025, 12:00
Secretele spionilor lui Ceaușescu. Evenimentul istoric de la ora 12:00.
Ceaușescu prețuia munca de informații.
Ceaușescu știa direcțiile de acțiune ale marilor puteri.
Nicolae Ceaușescu aducea în jurul lui doar oameni care-i spuneau că este genial.
Ceaușescu știa direcțiile de acțiune ale marilor puteri.
Mihai Caraman nu a avut o linie directă cu Moscova.
Mihai Caraman, spionul care a umilit NATO.
Occidentul a avut un mare rol în construirea "Marelui Conducător" român.
Dan Andronic în dialog cu Florian Banu - istoric, cercetător CNSAS, despre secretele spionilor lui Ceaușescu.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.