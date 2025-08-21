EVZ Special Evenimentul istoric: ​​1990. Planul prin care Ungaria a vrut să ia Ardealul







Evenimentul istoric: ​​1990. Planul prin care Ungaria a vrut să ia Ardealul. Dan Andronic, realizatorul emisiunii Evenimentul Istoric, ii are ca invitati pe colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru si profesorul universitar, Florian Bichir.

Dezvăluiri: Aurora Zorilor - Spionii maghiari din Transilvania. Târgu-Mureș, martie 1990. Războiul secret al Ungariei . Ucigașii de români, premiați la Budapesta.

