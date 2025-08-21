EVZ Special

Evenimentul istoric: ​​1990. Planul prin care Ungaria a vrut să ia Ardealul

Evenimentul istoric: ​​1990. Planul prin care Ungaria a vrut să ia Ardealul
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Evenimentul istoric: ​​1990. Planul prin care Ungaria a vrut să ia Ardealul. Dan Andronic, realizatorul emisiunii Evenimentul Istoric, ii are ca invitati pe colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru si profesorul universitar, Florian Bichir.

Evenimentul istoric: ​​1990. Planul prin care Ungaria a vrut să ia Ardealul

Dezvăluiri: Aurora Zorilor - Spionii maghiari din Transilvania. Târgu-Mureș, martie 1990. Războiul secret al Ungariei . Ucigașii de români, premiați la Budapesta.

De la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro

USR, scutul înarmat al generalului Florian Coldea
USR, scutul înarmat al generalului Florian Coldea
România, prinsă între caniculă și furtuni. Noi avertizări ANM
România, prinsă între caniculă și furtuni. Noi avertizări ANM
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:19 - USR, scutul înarmat al generalului Florian Coldea
12:12 - Pilonul II de pensii: retragere parțială de până la 30% și plată lunară pe opt ani. Update
12:06 - România, prinsă între caniculă și furtuni. Noi avertizări ANM
12:00 - Evenimentul istoric: ​​1990. Planul prin care Ungaria a vrut să ia Ardealul
11:55 - Toma Caragiu, actorul care a inventat stand-up comedy în România
11:48 - Limitarea accesului pacienților la ordonanța președințială, retrasă. Ce înseamnă procedura și de ce este vitală

Proiecte speciale