Evenimentul istoric: 1990. Planul prin care Ungaria a vrut să ia Ardealul
- Antonia Hendrik
- 21 august 2025, 12:00
Evenimentul istoric: 1990. Planul prin care Ungaria a vrut să ia Ardealul. Dan Andronic, realizatorul emisiunii Evenimentul Istoric, ii are ca invitati pe colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru si profesorul universitar, Florian Bichir.
Evenimentul istoric: 1990. Planul prin care Ungaria a vrut să ia Ardealul
Dezvăluiri: Aurora Zorilor - Spionii maghiari din Transilvania. Târgu-Mureș, martie 1990. Războiul secret al Ungariei . Ucigașii de români, premiați la Budapesta.
De la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro
