Din cuprinsul articolului Evenimentul istoric: 1990 - Ion Iliescu și confiscarea puterii

Evenimentul istoric: 1990 - Ion Iliescu și confiscarea puterii. Într-un interviu incisiv, găzduit de Dan Andronic și Mirel Curea, fostul procuror militar Cătălin Ranco Pițu demontează versiunea oficială a evenimentelor din 1990, catalogând mineriada din iunie drept un act de terorism de stat.

Bazându-se pe documente și stenograme, Ranco Pițu dezvăluie strategia lui Ion Iliescu de a elimina opoziția pro-occidentală. Conform stenogramelor unei întâlniri din decembrie 1989 cu ambasadorul sovietic, Iliescu își exprima temerea față de „elementele de dreapta” și prezenta un plan de fragmentare a opoziției.

Minerii, folosiți ca forță de șoc, au fost ghidați de ofițeri ai Ministerului de Interne și SRI direct la sediile partidelor istorice și la redacțiile ziarelor independente. Apelul lui Iliescu, care vorbea despre „drapelul legionar” fluturând pe clădirea Ministerului de Interne, a fost o minciună menită să justifice violențele.

Fostul procuror subliniază că aceste acțiuni brutale au afectat grav imaginea României și au avut consecințe economice dezastruoase, izolând țara de investițiile occidentale pentru mai bine de un deceniu. Ranco Pițu avertizează că manipularea maselor rămâne o vulnerabilitate majoră, făcând posibilă repetarea unor astfel de evenimente.

