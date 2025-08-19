Ion Iliescu - criminal, sau salvatorul României. Evenimentul istoric

Din cuprinsul articolului Ion Iliescu - criminal, sau salvatorul României

La Evenimentul istoric, interviu cu fostul procuror șef militar Cătălin Ranco Pițu, găzduit de Dan Andronic și Mirel Curea. În discuție, o perspectivă profundă și controversată asupra evenimentelor din decembrie 1989 și a Mineriadelor. Pițu subliniază că dosarul Revoluției, în special cel al lui Ion Iliescu, a rămas nerezolvat intenționat, sugerând că se așteaptă o trecere naturală a timpului pentru a se continua cu procedurile legale.

O temă centrală a discuției este implicarea masivă a serviciului de informații militar sovietic GRU. Conform procurorului, influența acestuia este demonstrată de reactivarea rapidă a 42 de generali pro-GRU de către Nicolae Militaru, numit imediat Ministru al Apărării Naționale. Mai mult, interviul demontează mitul „teroriștilor”, afirmând că aceștia nu au existat.

Pițu susține că documente declasificate și analize militare ulterioare confirmă faptul că diversiunea și războiul psihologic au fost orchestrate intern, de către Armata Română, pentru a justifica preluarea puterii și a destabiliza populația.

Discuția detaliază, de asemenea, cum evenimentele din 22 decembrie 1989 se încadrează perfect în definiția unei lovituri militare de stat, cu o preluare rapidă și brutală a controlului și executarea lui Nicolae Ceaușescu.

Mineriada din iunie 1990 este, la rândul său, etichetată fără echivoc drept un act de terorism de stat, reprezentând consolidarea finală a noii puteri. În concluzie, pe baza tuturor dovezilor prezentate și a orchestrării deliberate a evenimentelor care au dus la numeroase victime, Cătălin Ranco Pițu îl identifică pe Ion Iliescu drept un criminal împotriva umanității, și nu un salvator al României. De la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro