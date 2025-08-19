EVZ Special

Ion Iliescu - criminal, sau salvatorul României. Evenimentul istoric

Ion Iliescu - criminal, sau salvatorul României. Evenimentul istoric
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

La Evenimentul istoric, interviu cu fostul procuror șef militar Cătălin Ranco Pițu, găzduit de Dan Andronic și Mirel Curea. În discuție, o perspectivă profundă și controversată asupra evenimentelor din decembrie 1989 și a Mineriadelor. Pițu subliniază că dosarul Revoluției, în special cel al lui Ion Iliescu, a rămas nerezolvat intenționat, sugerând că se așteaptă o trecere naturală a timpului pentru a se continua cu procedurile legale.

Ion Iliescu - criminal, sau salvatorul României

O temă centrală a discuției este implicarea masivă a serviciului de informații militar sovietic GRU. Conform procurorului, influența acestuia este demonstrată de reactivarea rapidă a 42 de generali pro-GRU de către Nicolae Militaru, numit imediat Ministru al Apărării Naționale. Mai mult, interviul demontează mitul „teroriștilor”, afirmând că aceștia nu au existat.

Pițu susține că documente declasificate și analize militare ulterioare confirmă faptul că diversiunea și războiul psihologic au fost orchestrate intern, de către Armata Română, pentru a justifica preluarea puterii și a destabiliza populația.

Președintele Ungarei, declarații cu tâlc la Cluj. „Nu trebuie să demonstrăm trecutul”
Președintele Ungarei, declarații cu tâlc la Cluj. „Nu trebuie să demonstrăm trecutul”
Schimbări la plata facturilor de energie. Noile reguli intră în vigoare din 21 august
Schimbări la plata facturilor de energie. Noile reguli intră în vigoare din 21 august

Discuția detaliază, de asemenea, cum evenimentele din 22 decembrie 1989 se încadrează perfect în definiția unei lovituri militare de stat, cu o preluare rapidă și brutală a controlului și executarea lui Nicolae Ceaușescu.

Mineriada din iunie 1990 este, la rândul său, etichetată fără echivoc drept un act de terorism de stat, reprezentând consolidarea finală a noii puteri. În concluzie, pe baza tuturor dovezilor prezentate și a orchestrării deliberate a evenimentelor care au dus la numeroase victime, Cătălin Ranco Pițu îl identifică pe Ion Iliescu drept un criminal împotriva umanității, și nu un salvator al României. De la 12.00, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:14 - Incident în Georgia, SUA. Pilot Southwest Airlines reținut pentru băutură înainte de decolare
13:05 - Tragedii în teatru: cazuri celebre de actori care au murit în timpul spectacolelor
12:54 - California 2026, avanpremiera viitoarelor alegeri. Kamala Harris n-a ținut ritmul
12:45 - Companiile de mașini electrice din China investesc tot mai mult în fabricile din străinătate
12:38 - Creștinii ortodocși de stil vechi sărbătoresc „Schimbarea la Față a Domnului”
12:28 - O delegație din SUA va vizita Ucraina pentru fondul comun de investiţii

Proiecte speciale