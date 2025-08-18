Kiseleff, dialog savuros și inedit cu Vasile Alecsandri. Marele poet român a fost și un diplomat de excepție în slujba Unirii Principatelor

Revista vine cu o ofertă deosebit de interesantă . Numărul 88, Iunie-Iulie 2025, oferă articole tematice deosebite. Revista poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Tratatul de la Adrianopol marchează un moment de-osebit în istoria românilor. Pe lângă revenirea raiale-lor turcești în componența Țării Românești și a Moldovei, a marcat instaurarea ocupației militare rusești provizorii. Tratatul de la Adrianopol avea și un act adițional numit Osăbitul Act pentru Principatele Țara Românească și Moldova care instaura protectoratul rusesc și suzeranitatea otomană. Vasile Alecsandri a avut ocazia să discute chiar cu fostul guvernator al Principatelor Pavel Kiseleff. La data discuției, Kiseleff era ministrul Rusiei la Paris.

Vasile Alecsandri a avut misiuni la Torino,Paris și Londra. El a dorit să obțină recunoașterea dublei alegeri a domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Cultura sa extraordinară l-a ajutat pe Alecsandri să penduleze cu abilitate printre criticile, contrele și capcanele întinse mai ales de britanici.

Vasile Alecsandri i-a spus lui Pavel Kiseleff la Paris că e a fost cu adevărat „revoluționar”, Deși considerat ca imixtiune rusă, Regulamentul Organic a schimbat cursul dreptului instituțional și constituțional românesc. Schimbarea a fost definitivă pe calea modernizării. Kiseleff i-a promis lui Alecsandri că în limitele mandatului său, va sprijini cauza românească. A spus, diplomatic că un ambasador nu poate să treacă peste voința celor care l-au acreditat, dar poate influența decizii.

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!