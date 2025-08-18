Nicolae Ceaușescu, eliminat din voința și intervenția sovieticilor. Video

Din cuprinsul articolului Nicolae Ceaușescu, eliminat din voința și intervenția sovieticilor

Cât de implicați au fost sovieticii în eliminarea lui Nicolae Ceaușescu? O întrebare care i-a scos din minți pe emanații evenimentelor din decembrie 1989. Autoritățile statului, Parchetul nu au dat deloc în brânci pentru a face lumină.

O parte a presei, numită de Ion Iliescu „o anumită parte a presei”, a lansat încă din 1990 ipoteza că în România avusese loc o lovitură de stat în urma căreia puterea a fost preluată de oamenii Moscovei.

Ceea ce n-a fost clar era dacă în acele zile de la sfârșitul anului 1989 în România au acționat sau nu trupe speciale rusești. A fost clarificat și acest aspect de către colonelul de informații Tudor Păcuraru, fost șef al unui Birou de Analiză Sinteză al SRI, în cartea sa „Planul Nistru-1989”.

Despre carte, conținutul și adevărurile ei, într-un podcast EvzTV realizat de Mirel Curea cu autorul cărții, Tudor Păcuraru.