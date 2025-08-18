EVZ Special

Nicolae Ceaușescu, eliminat din voința și intervenția sovieticilor. Video

Nicolae Ceaușescu, eliminat din voința și intervenția sovieticilor. VideoNicolae Ceaușescu. Sursa foto: Arhiva EVZ
Cât de implicați au fost sovieticii în eliminarea lui Nicolae Ceaușescu? O întrebare care i-a scos din minți pe emanații evenimentelor din decembrie 1989. Autoritățile statului, Parchetul nu au dat deloc în brânci pentru a face lumină.

Nicolae Ceaușescu, eliminat din voința și intervenția sovieticilor

O parte a presei, numită de Ion Iliescu „o anumită parte a presei”, a lansat încă din 1990 ipoteza că în România avusese loc o lovitură de stat în urma căreia puterea a fost preluată de oamenii Moscovei.

Ceea ce n-a fost clar era dacă în acele zile de la sfârșitul anului 1989 în România au acționat sau nu trupe speciale rusești. A fost clarificat și acest aspect de către colonelul de informații Tudor Păcuraru, fost șef al unui Birou de Analiză Sinteză al SRI, în cartea sa „Planul Nistru-1989”.

Despre carte, conținutul și adevărurile ei, într-un podcast EvzTV realizat de Mirel Curea cu autorul cărții, Tudor Păcuraru.

