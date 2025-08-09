Complexul Înaltei Porți. O carte-eveniment de Dan Andronic

În imaginarul public, Dan Andronic este, înainte de toate, jurnalistul incisiv, analistul politic acid, consultantul care știe să citească dedesubturile scenei publice. Puțini își amintesc – sau poate nici nu au știut – că, dincolo de microfon, tastatură și strategiile electorale, meseria de bază a lui Andronic este istoria. Absolvent de Istorie, acesta a purtat cu el, de-a lungul carierei, o pasiune ce părea să rămână în umbră, dar care și-a găsit, într-un final, expresia firească: întoarcerea „Acasă”, în paginile trecutului.

Conf. Univ. Dr. Florian Bichir o spune fără menajamente: „Era clar, din evoluția sa, fondator și director al Evenimentului Istoric, că aici va ajunge într-un final, că aceasta-i este soarta!” Pentru Bichir, Complexul Înaltei Porți nu este un volum academic scorțos, cu aer muzeal, ci o carte vie, scrisă pentru cei care iubesc istoria așa cum este ea: plină de personaje vii, evenimente dramatice și povești care nu se predau la școală. Nu bibliografii sterile și note de subsol reci, ci o istorie povestită cu nerv, culoare și inteligență.

Aceeași impresie a avut-o și jurnalistul Mirel Curea, care mărturisește că primele pagini l-au trimis direct în copilărie, în acea perioadă când istoria nu era o succesiune de ani și nume de împărați, ci o cheie de înțelegere a naturii umane. Pentru el, și probabil pentru mulți dintre cititori, această carte ar fi putut purta un alt titlu: „Istoria ca o aventură”.

Dan Andronic recunoaște că această carte nu ar fi putut apărea dacă președintele Nicușor Dan ar fi promulgat legea privind interzicerea simbolurilor legionare. Motivul? „Pentru că sunt câteva articole în care scriu despre momente din viața lui Corneliu Zelea Codreanu, despre cariera mareșalului Antonescu și luptele din interiorul mișcării legionare. Abordarea este istorică, bazată pe documente, dar oricând se putea găsi vreun milițian al gândirii care să pună în discuție orice demers istoric.”

Autorul subliniază că a dorit să găsească „unghiuri ascunse ale istoriei” și să scoată la lumină documente și mărturii necunoscute. Astfel, cititorul va găsi în volum capitole care acoperă subiecte fierbinți: Securitatea și KGB-ul. Dezvăluiri despre Nicolae Ceaușescu, dar și Arsenie Boca. Dosare incomode de la Iuliu Maniu la Mugur Isărescu și Ion Țiriac. Influența rusească și Vladimir Putin față-n față cu UM 0110 și „fantomele” Securității. Cu voia dumneavoastră ultimul pe listă, Ion Iliescu, „revoluția” din 1989 și mineriada din iunie 1990.

Toate acestea sunt adunate sub titlul Complexul Înaltei Porți, pentru că, după cum afirmă Andronic, „am înțeles că acesta ne definește Istoria”.

În Complexul Înaltei Porți, Andronic reușește să reconstruiască episoade semnificative din istoria noastră printr-o lentilă narativă care îmbină rigoarea documentării cu vivacitatea povestirii. Nu este doar o reconstituire seacă a trecutului, ci o călătorie în culisele marilor decizii, în atmosfera diplomatică și politică a vremurilor, acolo unde se conturau alianțe, se făceau trădări și se schimbau destine de popoare.

Este o carte pentru cei care vor să înțeleagă cum s-a format România în raport cu marile puteri ale vremii și pentru cei care cred că istoria este mai mult decât un capitol prăfuit dintr-un manual. Este o invitație la lectură pentru iubitorii de adevăruri incomode, de detalii mai puțin cunoscute și de povești spuse cu talent.

Într-o perioadă în care informația abundă, dar contextul lipsește, Dan Andronic propune o lucrare care ne ajută să vedem imaginea de ansamblu. Complexul Înaltei Porți este, în fond, un reminder că trecutul nu este niciodată mort – el respiră prin poveștile celor care știu să îl aducă la viață.

