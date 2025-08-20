EVZ Special

Ofițerii și contribuția pentru România, indiferent de etnia lor

Ofițerii și contribuția pentru România, indiferent de etnia lor
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Ofițerii și contribuția pentru România, indiferent de etnia lor. Câteva nume mari din Armata Română au fost reprezentativi

Revista vine cu o ofertă deosebit de interesantă . Numărul 88, Iunie-Iulie 2025,  oferă articole tematice deosebite. Revista poate fi cumpărată de la chioșcurile de ziare sau de pe edituradecarte.ro. În plus, cu numai 12 lei pe ediție, îți poți descărca pe gadgetul preferat edițiile integrale ale acestei reviste pentru a-ți crea propria arhivă on-line.

Ofițerii români de alte etnii

A existat mereu tendința de a asocia marile vic­torii din Războiul de Independență și Războ­iul Reîntregirii cu nume­le generic de „ofițer român”. Chiar dacă vorbeau românește, purtau uniforma Armatei Române, unii ofițeri, la origine erau evrei, cerchezi, greci sau chiar armeni. Colonelul Mauriuc Brociner, ge­neralii Mihail Cristodulo Cerchez și Iacob Zadici sunt trei ofițeri care au luptat pentru România! Asta, deși la origine nu erau români.

Ofițerii români de etnii diferite. Cum au ajuns în Armată?

Ofițerii români care erau fie greci sau evrei ori armeni au intrat în Armată prin „mica împământenire”. Bunicii sau părinții lor reușiseră să facă dovada că aveau aici activități de durată și primiseră drepturile pe care le aveau românii. Urmașii lor beneficiaseră de toate drepturile asemănătoare etnicilor români.

Salarii de până la 13.000 de euro, la stat, în România. Ce trebuie să știi
Salarii de până la 13.000 de euro, la stat, în România. Ce trebuie să știi
La Roșia Montană, Nicușor Dan și-a adus aminte de laptele de vacă din copilărie
La Roșia Montană, Nicușor Dan și-a adus aminte de laptele de vacă din copilărie

Să nu uităm că medicii, farmaciștii, inginerii, comercianții proveneau atât din Balcani cât și din Banat, Bucovina sau Ardeal. Urmașii lor au ales inclusiv cariera militară.

Exemple memorabile

Generalii Cerchez sau Zadik, colonelul Brociner sunt numele cele mai cunoscute între ofițerii români de alte etnii. Medicul Carol Davila, devenit general a pus bazele sistemului de medicină miltiară din România modernă. Etniile erau amestecate prin căsătoriile succesive dintre străini și fete de boieri din spațiul românesc.

Zestrea fetelor, relațiile de familie combinate cu talentele native ale pretendenților făceau ca urmașii lor să fie foarte sus pe scara socială.

 

Evenimentul Istoric, revistă lunară de istorie,  aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare.  Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:41 - Salarii de până la 13.000 de euro, la stat, în România. Ce trebuie să știi
19:29 - La Roșia Montană, Nicușor Dan și-a adus aminte de laptele de vacă din copilărie
19:22 - NATO decide viitorul Ucrainei. La cea mai puternică masă se discută garanțiile de securitate
19:17 - Muraru susține al doilea pachet de reforme: Este momentul adevărului
19:09 - Cum pot fi ridicați cei 1.000 de lei pentru începutul școlii. Explicațiile ministrului Dan Perciun
18:56 - Copiii morți pe A1 și responsabilitatea autorităților. Cine știa de cazul lor

Proiecte speciale