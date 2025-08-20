Ofițerii și contribuția pentru România, indiferent de etnia lor. Câteva nume mari din Armata Română au fost reprezentativi

A existat mereu tendința de a asocia marile vic­torii din Războiul de Independență și Războ­iul Reîntregirii cu nume­le generic de „ofițer român”. Chiar dacă vorbeau românește, purtau uniforma Armatei Române, unii ofițeri, la origine erau evrei, cerchezi, greci sau chiar armeni. Colonelul Mauriuc Brociner, ge­neralii Mihail Cristodulo Cerchez și Iacob Zadici sunt trei ofițeri care au luptat pentru România! Asta, deși la origine nu erau români.

Ofițerii români care erau fie greci sau evrei ori armeni au intrat în Armată prin „mica împământenire”. Bunicii sau părinții lor reușiseră să facă dovada că aveau aici activități de durată și primiseră drepturile pe care le aveau românii. Urmașii lor beneficiaseră de toate drepturile asemănătoare etnicilor români.

Să nu uităm că medicii, farmaciștii, inginerii, comercianții proveneau atât din Balcani cât și din Banat, Bucovina sau Ardeal. Urmașii lor au ales inclusiv cariera militară.

Generalii Cerchez sau Zadik, colonelul Brociner sunt numele cele mai cunoscute între ofițerii români de alte etnii. Medicul Carol Davila, devenit general a pus bazele sistemului de medicină miltiară din România modernă. Etniile erau amestecate prin căsătoriile succesive dintre străini și fete de boieri din spațiul românesc.

Zestrea fetelor, relațiile de familie combinate cu talentele native ale pretendenților făceau ca urmașii lor să fie foarte sus pe scara socială.

