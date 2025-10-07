Criză pe piața muncii din Europa. Angajații sunt nemulțumiți de salarii, companiile nu găsesc suficient personal

Piața muncii din Europa se confruntă cu provocări tot mai mari, arată un studiu realizat de SD Worx. Deficitul de talente, diferențele de percepție între angajați și angajatori privind well-being-ul și transparența salarială, precum și incertitudinea legată de impactul inteligenței artificiale sunt principalele probleme identificate.

Raportul HR & Payroll Pulse 2025, cel mai amplu studiu HR anual din Europa, se bazează pe răspunsurile a 16.000 de angajați și 5.625 de decidenți HR din 16 țări. Cercetarea arată că 46% dintre companii nu găsesc personal suficient, iar 53% se așteaptă ca această situație să se agraveze în următorii ani.

Pentru a face față crizei de talente, 58% dintre organizații au adoptat politici și programe care le permit angajaților să avanseze și să se dezvolte profesional într-un mod flexibil, adaptat nevoilor individuale și obiectivelor companiei.

În plus, 36% dintre companii au început să recruteze personal din alte țări, extinzând astfel accesul la candidați calificați și încercând să reducă deficitul de competențe pe piața internă.

În privința salariilor și a condițiilor de muncă, studiul evidențiază decalaje semnificative. Aproape 70% dintre angajați sunt mulțumiți de locul de muncă, însă 54% îl văd doar ca sursă de venit. Doar 31% consideră că primesc sprijin real pentru sănătatea mintală, în timp ce majoritatea angajatorilor cred contrariul.

În ceea ce privește remunerațiile, două treimi dintre companii susțin că oferă salarii echitabile, însă doar 42% dintre angajați confirmă acest lucru, iar transparența salarială este percepută ca insuficientă.

Adoptarea tehnologiei AI în procesele de HR și payroll este în creștere: 38% dintre organizații folosesc deja soluții bazate pe inteligență artificială, însă doar 31% raportează rezultate clare, iar 53% nu cunosc impactul real.

În același timp, externalizarea proceselor de salarizare aduce reduceri de costuri pentru jumătate dintre companii, comparativ cu 37% dintre organizațiile care gestionează intern aceste procese.

Raportul subliniază și importanța sustenabilității în HR: 55% dintre angajatori declară că au integrat sustenabilitatea în strategie, însă 57% nu sunt pregătiți pentru conformarea la Directiva CSRD. Inițiativele frecvente vizează well-being-ul, flexibilitatea muncii și managementul etic, percepute însă de angajați mai degrabă ca standarde de bază decât ca avantaje diferențiatoare.

„Următoarea etapă în evoluția HR-ului nu mai este doar despre procese sau tehnologie, ci despre încredere, claritate și sustenabilitate aplicată. În România, companiile resimt aceleași presiuni ca în restul Europei, iar rolul nostru este să le sprijinim să transforme aceste provocări în oportunități de creștere”, afirmă Ciprian Chiorean, General Manager SD Worx România.

Raportul concluzionează că organizațiile care reușesc să alinieze strategia HR cu experiența angajaților, să trateze salarizarea și well-being-ul ca elemente de încredere și să integreze sustenabilitatea în procesele interne vor avea cele mai mari șanse de succes.