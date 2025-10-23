Monden

Cum s-au îmbrăcat Bănel, Alexa, Lipă si Amatto Zaharia la gala Adelei Diaconu

Cum s-au îmbrăcat Bănel, Alexa, Lipă si Amatto Zaharia la gala Adelei Diaconu
Seara dedicată performanței și excelenței, organizată de Adela Diaconu la Ambasad’Or Events, a reunit unele dintre cele mai respectate nume din sportul românesc, într-un mix spectaculos de rafinament, eleganță și carismă.

Gazda evenimentului, Adela Diaconu, a fost, ca de fiecare dată, o apariție impecabilă. A purtat o rochie elegantă, neagră, cu corset argintiu și detalii albe, o creație spectaculoasă care a completat perfect atmosfera de glamour și excelență a serii.

Elisabeta Lipă, cea mai medaliată canotoare din istoria Jocurilor Olimpice și președinta Federației Române de Canotaj, a ales o combinație sofisticată: sacou alb și pantaloni fucsia, un contrast puternic și rafinat care i-a subliniat forța și feminitatea.

Camelia Potec, campioană olimpică la natație și președinta Federației Române de Natație, a impresionat printr-un costum negru din paiete, format din pantaloni evazați și sacou. Look-ul sofisticat și modern i-a pus în valoare eleganța naturală și siguranța de sine.

Dan Alexa, fost internațional și actual antrenor al echipei Poli Timisoara, a optat pentru un costum gri închis, purtat cu o cămașă albă, alegere care a transmis o notă de clasă și rafinament masculin.

Sanda Zaharia a strălucit într-o rochie scurtă din catifea neagră

Amatto Zaharia, președintele Federației Române de Kempo și multiplu campion mondial, a ales un outfit elegant, pepotrivit pentru un eveniment de gală. Ținuta sa, completată de o atitudine calmă și încrezătoare, a fost una dintre cele mai rafinate apariții masculine ale serii. Alături de el, Sanda Zaharia a strălucit într-o rochie scurtă din catifea neagră, cu detalii strălucitoare în zona decolteului, care i-au pus în valoare feminitatea și eleganța.

Bănel Nicolită, fost jucător al echipei naționale de fotbal, a păstrat linia elegantă, optând pentru o cămașă neagră și pantaloni în tonuri închise. O apariție discretă, dar cu mult bun gust.

Laureații celei de-a XV-a ediții a Galei Performanței și Excelenței:

Ambasador al Neurochirurgiei Românești în lume – Prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea Ambasador al României în lume prin Canotaj – Elisabeta Lipă, președinte al Federației Române de Canotaj Colecția de Parfumuri a Anului 2025 – SIGMA by Ilinca Vandici Lider vizionar și Ambasador al României în lume prin performanță și inovație în dezvoltări imobiliare – Daniela Kasper Cel mai emblematic brand românesc de modă – Cătălin Botezatu Premiul pentru Repere Inspiraționale – Andreea Marin Ambasador al României în lume prin Sport – Camelia Potec, Președinte FR Natație și Pentatlon Modern Premiul pentru Inovație și Descoperiri Medicale – Dr. Viorica Chiurciu, CEO Romvac Ambasador al României în lume prin Management Sportiv și Antreprenoriat – Anamaria Prodan Lider prin Excelență în Fotbal – Dan Alexa, Antrenor Poli Timișoara Premiul pentru Psihologie și Dezvoltare Personală – Alina Ioana Petre Premiul pentru Viziune și Continuitate în Performanța Sportivă – Amatto Zaharia Ambasador al Excelenței Românești în Muzică – Anda Adam Ambasadori ai Identității Culturale și Cotidiene Românești în Media – Telejurnal TVR1 și TVR Info Excelență în Educație Financiară – Paula Tanvuia, CEO & Founder Credit Box România Ambasador al Excelenței în Organizarea Evenimentelor de Lux – Nicușor Stan, CEO Ambasad’Or Events Best Fashion Designer of The Year 2025 – Onur Osman Excelență în Management Medical – Alexandra Surtea Preda, Spitalul MaDonna Maria Excelență în Educație la standarde internaționale – Ornela Anghel, CEO PREMS School Ambasadorii Știrilor Mondene – Geanina Ilieș și Marius Niță

Cel mai bun designer de rochii de mireasă 2025 – Aryanna Karen

Excelență în Frumusețe Premium – Marina Lixandra, CEO Milano Luxury & Milano Therapy Ambasador al Turismului Românesc – Roxana Ilinca, CEO TMC Group Ambasadori ai României în Italia – Carmen și Cătălin Cristian Trendsetter în Arta Înfrumusețării de Lux – Alexandra Dumitru, CEO Sungate Solarium Studio Performanță în Fotbal Juvenil – Mihail Popescu, Raiders București Ambasador al Excelenței în Hairstyling – Adrian Colesniuc, Ady Studio Brașov Ambasadori ai Excelenței în Gastronomie și Turism – Timeea & Florin Burja, Cherhanaua Sailors Excelență în Turism Premium – Andreea Sandu, VIP Business Voyage Ambasador Internațional al Chirurgiei Estetice Românești – Dr. Levy Excelență în Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială – Dr. Mada Diana Carla, Ortho Implant Center Ambasador în Psihoterapie Holistică – Mariana Demeter, Clinica Alegria Ambasadori ai Podologiei Medicale în România – Adelina Palaghia & Mirela Cinteză Excelență în Design Interior – Mădălina Flusberg Voce-simbol a României în pop-opera – Iana Novac Lider al industriei de frumusețe profesionale – Diana Baicu, Co-Founder Top Line România Excelență în Machiaj Cinematografic & Efecte Speciale – Florina Mărcuță Lideri în Educație Internațională – Creative Learning Hub by Georgiana Popovici Ambasadori ai României în Gastronomie – Corina & Luc Verlot, Old Jack Burger House Excelență în Educație Estetică – Katerina Lungu World Traveller Ambassador of Romania – Marius C. Ghios Ambasador al Frumuseții în România – Claudia Iosif, Elay Estetic Clinic Excelență și Implicare Socială – Gabriela Urse Cel mai bun speaker motivațional al anului – Vasile Lup Excelență în Fitness Personalizat – Bogdana Tancău Excelență și Creativitate în Design Vestimentar – Xena Coșeru Ambasador al României în Astrologie și Tarologie – Cristina Zurba Campioană Mondială și Lider în Dermopigmentare – Camelia Țigănilă Ambasador al Excelenței în Implicare Socială – Anda Ciobanu Excelență în Fitness & Nutriție – Adriana Filip, Belaqva Brașov Creator al Modelului Transformational Global „ReGeneration” – Anca Maftei Excelență în Design Vestimentar – Tradiție și Eleganță – Mia Ardelean, Aeemiaa Lider în Servicii Funerare Premium – Gabriela Lucuțar, Heaven Memorial Excelență în Karmologie și Matricea Destinului – Alina Bregnova Excelență în Lash Training – Andreea Scarlat Excelență în Estetică și Remodelare Corporală – Iulia Szabo, Skincare by Iulia

