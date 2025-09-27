Viața jurnalistei Ioanei Popescu. Lumea mondenă în care a trăit până la 45 de ani

Ioana Popescu, cunoscută în lumea mondenă drept „devoratoarea de fotbaliști”, a fost o prezență constantă în atenția publicului datorită relațiilor sale cu diverse personalități din lumea sportului și a muzicii.

Printre bărbații celebri cu care a avut relații se numără fostul fotbalist Adrian Mutu, solistul trupei Holograf, Dan Bittman, Ionuț Luțu, Răzvan Raț, Tibi Bălan, Yssouf Kone și actorul Toma Cuzin.

Relația cu Adrian Mutu a fost intens mediatizată la acea vreme, atrăgând atenția prin discreția și eleganța cu care cei doi au preferat să o gestioneze. Ioana Popescu a declarat despre această relație că a fost una „intensă și pasională”, dar și „plină de învățăminte”. Ea a adăugat că a apreciat „maturitatea și stabilitatea” pe care Mutu le-a adus în viața ei.

În ceea ce privește relația cu Dan Bittman, jurnalista a mărturisit că a fost „o poveste frumoasă, dar scurtă”. Ea a spus că a fost „îndrăgostită până să-l cunoască mai bine”, dar că ulterior a înțeles că artistul era „extrem de egoist, narcisist și încăpățânat”. Totuși, Ioana a apreciat că Bittman nu a mințit-o și că a fost „parfumat, ras, gelat”, adăugând că „nu are ce să-i reproșeze”.

Pe lângă aceste relații, Ioana Popescu a avut și o poveste de dragoste cu actorul Toma Cuzin din serialul „Las Fierbinți”. Această relație a fost una intensă, dar de scurtă durată, iar Ioana a vorbit mereu cu căldură despre legătura lor.

În ultima perioadă a vieții sale, Ioana Popescu se afla într-o relație cu Mihai Ștefan Lungu, un bărbat care i-a fost alături în momentele dificile. El a mărturisit că jurnalista suferea de mai multe afecțiuni, printre care ulcer, hepatită C și palpitații la inimă. În ciuda stării sale de sănătate, ea a refuzat să meargă la spital, chiar și atunci când i-a fost propusă o intervenție medicală.

Ioana Popescu a murit în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la vârsta de 45 de ani. Moartea sa a fost o surpriză pentru cei apropiați, având în vedere că, cu doar o săptămână înainte, ea i-a trimis un mesaj pe Facebook lui Gigi Becali, propunându-i să-l numească pe Dan Alexa antrenor la FCSB. Jurnalista se aproapiase mult de Dan Alexa în ultimele luni.

Ultimele clipe ale Ioanei Popescu au fost marcate de suferință, dar și de dorința de a rămâne alături de cei dragi. Iubitul său a povestit că, în ultimele zile, Ioana a început să se simtă rău, iar starea ei s-a agravat rapid. Cu toate acestea, ea a refuzat să meargă la spital, preferând să rămână acasă, înconjurată de cei dragi.