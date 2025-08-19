Sport Gabi Tămaș: „Adi Mutu a fost la un pas să-l depășească pe Hagi, dar parcă n-a vrut”







Gabi Tamaș a dezvăluit la un podcast faptul că Adrian Mutu ar fi putut să îi depășească performanțele lui Gică Hagi. Motivul pentru care nu s-a întâmplat acest lucru, a fost acela să internaționalul n-ar fi vrut.

Fotbalistul a explicat la un podcast faptul că Hagi a fost foarte aproape să fie depășit în performanțe. Doar că Adi Mutu, cel care ar fi putut să facă acest lucru, s-ar fi dat bătut. ”Adi dacă mai dădea un gol îl depășea pe Hagi. Nu știu ce a fost în capul lui, crede-mă. Eu am tot respectul. Apoi a mai fost chemat la națională. Dar parcă nu mai avea aceiași tragere și îl condamn.

Îl respect pe Gică Hagi, e numărul 1, e Maradona din Carpați. Dar eu îmi doream să îl depășesc. Dacă eram eu (n.r.- Adi Mutu). Mutu parcă nu voia să îl depășească. Așa simțeam eu”, a explicat fotbalistul. Pe de altă parte acesta a recunoscut că a consumat ocazional băuturi alcoolice, chiar și în momente mai puțin favorabile.

Spre exemplu a povestit când a fost convocat la un meci, dar i s-a spus că nu va intra în teren. Drept urmare a băut cu fanii până dimineața. Doar că ulterior antrenorul s-a răzgândit. Așa că a fost trezit din somn și pus să se antreneze pentru a juca. Desigur că nu a fost tocmai ușor să facă acest lucru, dar nu s-a dat bătut.

În cadrul aceluiași podcast, Tamaș a mai explicat că cei care spun că fotbaliștii și sportivii nu beau mint. Asta pentru că ocazional, mai ales la evenimente, desigur că se consumă alcool. Pe de altă parte acesta a explicat că nu este bețiv, ci doar consumă ocazional din licooarea lui Bachus.

Iar unul dintre factorii care l-au ținut pe linia de plutire a fost soția. Aceasta a mers după el oriunde a fost nevoie. Și chiar dacă fotbalistul a mai călcat strâmb, niciodată nu s-a gândit la divorț.