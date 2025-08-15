Monden Pe ce și-au dat Dan Alexa și Gabi Tamaș primii bani primiți. Motivul este unul total neașteptat







Dan Alexa și Gabi Tamaș au explicat pe ce au cheltuit primii bani pe care i-au primit de la organizatorii Asia Express. Alegerea lor are mai mult legătură cu potențarea curajului decât cu licoarea în sine.

Competiția Asia Express este una greu de dus chiar și pentru sportivii de performanță. Asta pentru că nu le-au fost testate calitățile fizice, ci cu totul alte aptitudini. Drept urmare pentru a rezista cu brio și a ajunge cât mai departe este nevoie de anduranță, dar și de creativitate. Cum cei doi nu au găsit altă soluție, creativitatea a trebuit să vină din alcool.

”Pe primii bani i am dat pe bere. Se dă așa: un euro și un euro. Ai 8 euro ca e un euro pe zi de persoană, în fiecare etapă. Și noi am avut banii și de emoții nu știam cum să abordăm lumea să mergem să dormim la ei în casă.

Și atunci am luat vreo 3 beri din alea mari și am zis să prindem curaj. Asta a fost prima zi a noastră. Am făcut numai tâmpenii numai prostii, dar mai, ce experiență. Nu ai cum să trăiești așa ceva cu bani”, a explicat Gabi Tamas la un podcast.

Cert este că cei doi nu doar că s-au întors din competiție, dar sunt la fel de buni prieteni ca și până acum. Cee ace înseamnă că soluțiile lor au fost cele potrivite ca echipa să reziste. În aceiași competiție au mai fost și alte celebrități precum Raluca Bădulescu care și-a dorit să meargă pe tocuri pe durata emisiunii.

Dacă i-a ieșit sau nu rămâne de văzut. De asemenea a mai existat un cuplu ofertant, cel format din Mara Bănică și Serghei Mizil. De altfel, acesta din urmă este unul dintre cei mai în vârstă concurenți din această emisiune.