Monden Final de telenovelă. Dan Alexa și soția infidelă au divorțat la notar







Fostul internațional român și actual antrenor, Dan Alexa, a pus oficial capăt mariajului cu Andrada, femeia cu care are un fiu, în urma unui scandal mediatic ce a implicat numele omului de afaceri Alex Bodi. După șase ani de căsnicie, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, formalitățile fiind încheiate rapid, la notar.

Alexa, cunoscut publicului și din postura de concurent la „Asia Express”, a confirmat că procedura s-a desfășurat „pe cale amiabilă” și că prioritatea rămâne creșterea fiului lor, Arkan. „Am divorțat la notar și a mers mult mai repede. A fost totul pe cale amiabilă, suntem în relații foarte bune. Tot ceea ce contează este băiețelul nostru, Arkan”, a spus fostul mijlocaș.

L-a înșelat cu Alex Bodi

Despărțirea survine la câteva luni după ce Andrada a fost surprinsă în ipostaze compromițătoare, plecând din locuința lui Alex Bodi. Episodul a stârnit atunci reacții dure din partea lui Alexa, care declara: „Poate spun o tâmpenie, dar actul în sine nu m-a deranjat, ci lipsa asta de respect, minciunile, perversitatea. Mi-a luat nevasta.”

Și Alex Bodi a povestit despre idila cu Andrada, precizând că nu a dorit ca subiectul să continue în spațiul public: „Lucrurile au mers într-o direcție foarte prostuță… am zis că nu vreau să mă amestec în chestiile de familie.”

În pofida scandalului inițial, cei doi foști soți au reușit să păstreze o relație civilizată. Custodia copilului este comună, iar programul nu a fost strict stabilit. „Nu ne-am făcut program săptămânal. Avem o relație foarte bună, nu se pune problema de așa ceva. Cel mai important este să fie băiatul bine. Amândoi suntem conștienți de asta”, a subliniat Alexa pentru Cancan.

Divorțul la notar le-a permis să evite procedurile de durată și tensiunile suplimentare pe care le-ar fi implicat un proces în instanță. Deși scandalul cu Alex Bodi a fost intens mediatizat și toată țara a aflat că bruneta a fost infidelă, finalul relației dintre Alexa și Andrada s-a consumat discret, fără confruntări publice, în beneficiul echilibrului fiului lor.