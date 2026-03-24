Mirela Vaida pleacă la Asia Express, fără soț. Cu cine va face echipă

Mirela Vaida se alătură celor nouă echipe înscrise în sezonul 2026 al emisiunii Asia Express - Drumul Mătăsii. În această perioadă, ea va lipsi temporar de la show-ul difuzat pe Antena Stars, care va fi preluat de o altă echipă editorială.

În noua competiție, Mirela Vaida va călători prin Uzbekistan și China alături de prietena sa apropiată, Oana Tomoiagă, interpretă de muzică populară.

Cele două vor parcurge trasee dificile și vor trece prin probe solicitante, cu resurse puține și în contexte culturale complet diferite. De asemenea, nu vor avea acces la telefoane sau bani, având la dispoziție doar un euro pe zi.

Chiar dacă Mirela Vaida participă la aventura Asia Express, Acces Direct continuă să fie difuzată. Emisiunea va fi prezentată de Adrian Velea, alături de Alina Petre, specialist și invitat permanent. Cei doi vor păstra structura obișnuită a programului, cu informații, dezbateri și momente interactive.

„Asia Express este pentru mine mai mult decât o competiție. Este o provocare personală, o șansă de a mă descoperi în situații complet neașteptate. Plec cu dorul familiei, dar și cu curiozitatea copilului din mine, care vrea să descopere lumea. Este experiența pe care am așteptat-o o viață întreagă”, a spus Mirela Vaida.

Sezonul din acest an readuce în atenție traseul istoric al Drumului Mătăsii, care a legat, timp de secole, Orientul de Occident. Concurenții vor descoperi atât obiceiuri vechi și peisaje impresionante, cât și elemente moderne și tehnologii avansate, care le vor testa capacitatea de adaptare.

Provocările pregătite pentru Asia Express 2026 urmăresc să le pună la încercare limitele, să le ofere experiențe memorabile și să aducă telespectatorilor o competiție intensă, plină de surprize.