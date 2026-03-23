Tensiunile din jurul Iranului îngrijorează China. Oficial de la Beijing: Va fi haos

Ministerul de Externe din China a anunțat, luni, că Orientul Mijlociu se expune la riscuri majore în condițiile tensiunilor dintre SUA și Iran și al amenințărilor privind Strâmtoarea Ormuz, relatează dpa.com.

China solicită oprirea imediată a acțiunilor militare

Ministerul de Externe de la Beijing a anunțat că intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu ar putea avea consecințe grave asupra întregii regiuni. Purtătorul de cuvânt Lin Jian a declarat luni că situația riscă să scape de sub control.

În cazul în care conflictul continuă să se extindă şi situaţia escaladează din nou, întreaga regiune va fi cufundată în haos. Recurgerea la forţă nu va duce decât la un cerc vicios”, a spus oficialul chinez, întrebat despre ultimatumul transmis de Washington în legătură cu redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Acesta a declarat că evoluțiile recente au afectat deja „securitatea energetică şi comercială globală” și a cerut statelor implicate „să oprească imediat operaţiunile militare şi să prevină ca tulburările regionale să aibă un impact mai mare asupra creşterii economice globale”.

Lian Jian. Sursa foto: captură video

Washingtonul prelungește ultimatumul acordat Iranului

Președintele Donald Trump a amenințat anterior că va „distruge” centralele electrice iraniene dacă autoritățile de la Teheran nu redeschid complet Strâmtoarea Ormuz în termen de 48 de ore.

Ulterior, liderul american a spus că va amâna cu cinci zile orice acțiune militară împotriva infrastructurii energetice iraniene, invocând existența unor „discuţii productive” cu partea iraniană.

Teheranul respinge existența negocierilor

Autoritățile iraniene au negat însă aceste afirmații. Potrivit agențiilor de stat Fars și Tasnim, apropiate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, Teheranul nu poartă negocieri cu Washingtonul.

Oficialii iranieni au declarat că nu există contacte cu președintele american, „nici măcar prin mediatori”.

China și temerile cu privire la impactul energetic global

În paralel, emisarul special al Chinei pentru Orientul Mijlociu, Zhai Jun, a vorbit despre riscurile majore generate de o eventuală blocare a rutei maritime.

Declarațiile vin după o vizită recentă în regiune și discuții cu statele arabe. Diplomatul a spus că Beijingul importă aproape jumătate din necesarul său energetic din această zonă.

Zhai Jun a cerut Statelor Unite și Israelului să înceteze atacurile, spunând că cei care au declanșat conflictul ar trebui să contribuie la încheierea acestuia. În opinia sa, o încetare a focului este esențială pentru stabilizarea situației.

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    23 martie 2026 la 19:49

    China va cumpara din Rusia si americanii si UE au *upto!!!!!!

