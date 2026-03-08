International

China cere armistițiu în războiul din Iran. Apelul făcut la SUA înainte de întâlnirea dintre Trump și Xi Jinping

Wang Yi în Rusia. Sursa foto: X
China a transmis un nou apel la încetarea conflictului din Orientul Mijlociu, prezentându-se ca un susținător al stabilității internaționale și al dialogului diplomatic. Declarațiile au fost făcute de ministrul chinez de externe, Wang Yi, într-o conferință de presă organizată la Beijing.

Oficialul chinez a descris conflictul din regiune drept unul inutil și a cerut oprirea ostilităților.

„Acesta a fost un război care nu ar fi trebuit să aibă loc şi care nu a adus beneficii nimănui”, a declarat Wang Yi.

Declarațiile au fost făcute în marja reuniunii anuale a legislativului chinez, eveniment organizat în cadrul Adunarea Națională a Poporului.

Beijingul spune că vrea să prevină extinderea conflictului

În discursul său, ministrul de externe a prezentat China drept un actor global interesat de menținerea stabilității internaționale.

„Cea mai importantă forţă de pace, stabilitate şi justiţie din lume”, a spus Wang Yi despre rolul pe care Beijingul îl revendică pe scena globală.

Oficialul chinez a reiterat apelul pentru oprirea imediată a confruntărilor militare.

„Toate părţile ar trebui să se întoarcă la masa negocierilor cât mai curând posibil şi să-şi rezolve diferenţele prin dialog egal”, a declarat Wang.

Potrivit acestuia, prioritatea în acest moment este prevenirea unei extinderi a conflictului.

„Pentru a preveni escaladarea situaţiei şi a evita extinderea şi răspândirea flăcărilor războiului”, a adăugat ministrul chinez de externe.

Declarațiile vin înaintea unui summit important China–SUA

Poziția exprimată de Beijing apare într-un moment diplomatic important. Liderul Chinei, Xi Jinping, urmează să îl primească la Beijing pe președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Întâlnirea dintre cei doi lideri este așteptată să aibă loc la finalul acestei luni și este considerată una dintre cele mai importante reuniuni diplomatice ale anului.

Discuțiile vor reuni liderii celor mai mari două economii ale lumii într-un context internațional marcat de tensiuni geopolitice.

Donald Trump și Xi Jinping

Donald Trump și Xi Jinping. Sursă foto: X.com

China are relații strânse cu Iranul

Beijingul menține de mult timp relații politice și economice importante cu Iran.

Din acest motiv, evoluțiile din Orientul Mijlociu sunt urmărite cu atenție de autoritățile chineze.

Conflictul a generat îngrijorări în numeroase state, inclusiv în China, în special din cauza impactului asupra piețelor energetice și a economiei globale.

Creșterea prețurilor la petrol și instabilitatea din regiune sunt considerate riscuri majore pentru economia mondială.

Conflictul nu dă semne de oprire

La mai mult de o săptămână după ce Statele Unite și Israel au lansat atacuri asupra Iranului, confruntările militare continuă.

Președintele american Donald Trump a declarat recent că nu vede o soluție negociată cu Iranul în condițiile actuale.

Potrivit acestuia, singura variantă acceptabilă ar fi „capitularea necondiţionată” a Teheranului.

Trump nu a oferit însă detalii despre cerințele concrete ale unei astfel de soluții.

Beijingul cere dialog între China și Statele Unite

În același timp, ministrul chinez de externe a subliniat importanța dialogului dintre Beijing și Washington.

Wang Yi a declarat că ambele state trebuie să creeze condițiile necesare pentru un dialog constructiv.

„Ceea ce este necesar acum este ca ambele părţi să facă pregătiri minuţioase, să creeze un mediu propice, să gestioneze diferenţele existente şi să elimine interferenţele inutile”, a spus oficialul chinez.

El a afirmat că Beijingul este deschis dialogului.

„Atitudinea Chinei a fost întotdeauna pozitivă şi deschisă; cheia este ca Statele Unite să se îndrepte în aceeaşi direcţie”, a declarat Wang Yi.

